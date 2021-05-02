Президент Беларуси поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Много веков назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей. Это подчеркивается в поздравлении, которое Александр Лукашенко направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с Пасхой Господней, сообщили 2 мая в пресс-службе белорусского президента.

"Время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы. Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих", - отмечается в поздравлении.

Президент особо отметил, что древние традиции православия объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют общее стремление жить в мире и согласии.

"Пусть радость этих светлых дней приумножит ваши духовные силы для подвижнического служения на благо православной Церкви и братских народов Беларуси и России", - пожелал патриарху Александр Лукашенко.