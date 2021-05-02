Циклон с Атлантики принесет в Центральную Россию мощные ливни

"Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями", - сказал он.

Согласно прогнозу, вероятность дождей в Брянской, Калужской и Тульской областях, а также на юге Подмосковья составляет от 70% до 80%. В столице наиболее тревожная метеосводка придется на ночные часы: с полуночи до девяти часов утра 3 мая в городе выпадение до 22 мм осадков (что составляет 44% месячной нормы для мая). При этом температура будет +7...+9 градусов ночью и до +19 градусов днем, возможны порывы ветра со скоростью 17 м/с.

С приходом циклона атмосферное давление упадет до отметки 735 мм рт. ст.