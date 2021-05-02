Москвичи смогут посмотреть данные о новорожденных в электронной медкарте

В электронных медицинских картах москвичей теперь указываются сведения о диспансеризации новорожденных, а также данные профосмотров и диспансеризации детей.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заммэра по социальным вопросам Анастасию Ракову, в электронные карты москвичей загружены данные о новорожденных, начиная с 2014 года. "Это первые данные о малыше, и они очень важны для определения тактики его ведения в первый год жизни", - отмечает Ракова. В течение лета столичные власти планируют сделать отгрузку этих данных из роддомов в карты автоматической. Это станет еще одним этапом цифровизации московского здравоохранения.

Новые данные из электронных медкарт доступны не только врачам, но и самим роженицам. Мамы могут увидеть их в разделе "Мои выписки из стационара" своей электронной медкарты на портале mos.ru.

Анастасия Ракова добавила, что в рамках электронного карты графики прихода патронажной медицинской сестры к новорожденному также будут формироваться автоматически. "Мы надеемся, что это облегчит работу наших поликлиник и поможет родителям не беспокоиться об осмотрах", - добавляет она.