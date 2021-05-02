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02.05.2021 18:23
Рубрика: Происшествия

В Башкирии произошло два смертельных ДТП с опрокинувшимися машинами

Текст: Гульназ Данилова

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП, в которых погибли люди. В пресс-службе ГИБДД по республике сообщили, что два похожих случая произошли в Абзелиловском и и Татышлинском районах республики.

В Башкирии в ДТП с бензовозом погибли водитель и пассажир "Лады"

В Абзелиловском районе на автодороге Аскарово - Халилово водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. 21-летний шофер и его пассажиры, мужчины 40 и 24 лет, погибли на месте.

В Татышлинском районе на автодороге Верхние Татышлы - Вязовка опрокинулся ВАЗ-2106. На месте аварии обнаружены тела двух мужчин, 28 и 29 лет. Их личности устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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