Замначальника иркутской ФСИН арестовали за взятку в в 60 млн рублей

СК по Иркутской области и региональное управление ФСБ задержали замначальника Управления собственной безопасности областного ГУФСИН по обвинению в крупной взятке. Следствие полагает что сотрудник ФСИН за 60 миллионов рублей обещал спустить на тормозах оперативно-розыскные мероприятия в отношении руководителей нескольких коммерческих предприятий.

В апреле 2021 года он через посредника получил первые 10 миллионов рублей. Оба были задержаны.

Подозреваемому предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), его заключили под стражу. Второго фигуранта обвинили в посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, и оставили под домашним арестом.

Расследование продолжается.