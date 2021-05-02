Меги Гогитидзе: "Я не могу сказать, как я это делаю"

Новая музыкальная звезда Меги Гогитидзе сыграла свой первый концерт в Петербурге. Точнее даже, это был не концерт в чистом виде, хотя от красоты музыки и песен захватывало дух, а музыкально-лингвистическое такое новое программирование. Поёт она преимущественно по-русски и тексты пишет сама. На intro Меги появилась в зале со стороны задних рядов и тут же стала под пение обниматься с публикой, будто бы вернулась в родной дом после разлуки.

И потом зрителя ждали 2,5 часа, смешавших в себе одновременно шторм и штиль, прилив и отлив, ветер и негу. Посередине концерта Гогитидзе спустилась в зал, и, расположившись просто на полу завела разговор о жизни и счастье - вспомнилась бардовская песня вокруг костра на Грушинском фестивале. И удивительные, странные, будто бы надиктованные ей сверху, особенно когда она поёт на русском, звучащие с каким-то цветаевским надрывом песни. Отдельная песня - это как Меги во время интервью постоянно хохочет. И сразу чувствуешь - "с ней не надо света".

Меги, 25 лет я делаю концерты не последних звезд в Петербурге, например, первый концерт Нино Катамадзе и меня удивить чем-то вообще невозможно. И вот, прошлым летом я натыкаюсь в сети на вас и в буквальном смысле обомлеваю. Что это? Кто вы такая? Как вы это делаете? И откуда взялись?

Меги Гогитидзе: Спасибо. Но я не могу сказать, как я это делаю. Потому что у этого нет какой-то конкретной конструкции, нет понимания. Я сама не знаю, откуда это всё берётся. Я из Кобулети (курорт в Аджарии, Нино Катамадзе тоже оттуда - прим.рег). Удивительно красивый город, я там родилась, выросла рядом с морем, научилась ходить, говорить и общаться. Там совершенно другие люди живут, не такие как все. Что касается Нино - мы знакомы, она удивительная певица, её обожает вся Грузия и я её очень уважаю. Но наша с ней музыка довольно сильно друг от друга отличается, это две абсолютно разные страны. Хотя, может быть, есть что-то общее в подаче. Я училась в музыкальной школе семь лет по классу фортепиано, но еле-еле, только благодаря маме, её закончила. Не любила играть по нотам.

Так, ну понятно, откуда база… Но от вашего творчества устойчивое ощущение, что вы и сами не отсюда вообще ни разу и что вам еще все сверху кто-то диктует.

Меги Гогитидзе: Нет, что вы, эта база заложена уже в человеческом мозге. Вот знаете, я очень редко устаю физически, а от работы головы устаю. Я и открытый человек и одновременно с этим закрытый. Составляющие моей музыки - это сердце, душа и мысли. Когда появляются новые песни, никто не может увидеть, что творится в этот момент внутри. Я раньше думала, что все такие как я, понимают тонкость всего этого и никак потом не могла привыкнуть, что оказывается - далеко не все. И поняла, что нельзя говорить об этих материях людям, тебя могут не понять и посчитать сумасшедшей. Но можно перенести всё это в музыку, понимаете? Мне вообще очень сложно и не хочется об этом говорить, я сама за этим процессом наблюдать не способна. Я просто люблю action, вот это невидимое движение - раз, и все!

А откуда у вас кубинские музыканты в группе? Это же тоже тонкая субстанция - "одни гитаристы в стране", а найти подходящего чрезвычайно сложно.

Меги Гогитидзе: Хороший вопрос. Два года назад, у меня был первый сольный концерт в Москве, в галерее Зураба Церетели. Дед моего мужа был очень известный художник в Грузии Хасан Инаишвили и они с Церетели были друзья. А прадедушка мужа был учителем Зураба, понимаете связи? Я тогда пригласила команду профессиональных музыкантов, делали они всё супер чётко, но не мои были. Как будто они этой музыки боялись, что ли. Потом я стала искать людей, которые живут музыкой, чувствуют, что играют, а не просто читают по нотам. И нашла Ясмана, гитариста с Кубы. Мы час проиграли без остановки, и я поняла - вот он! Потом он пригласил своих друзей и вот мы с этим составом после всего одной репетиции сразу сделали концерт в Доме Музыки.

Как вообще приходят к вам музыкальные озарения? Нужны ли какие-то особенные условия для этого?

Меги Гогитидзе: Это очень обычно происходит. От ощущений жизни, из подсознания, от реальности - у меня это сразу на нескольких уровнях случается. У меня двое детей шумят целый день и самые хорошие песни я как раз написала под этот гам.

А что вы знаете из русской музыки?

Меги Гогитидзе: Я только сейчас начинаю в ней разбираться, телевизор я не смотрю, больше в сети нахожу. В детстве я слушала Высоцкого, которого просто обожаю, Виктора Цоя очень любила, Розенбаума. В какой-то период мне нравились "БИ-2", ещё знала Земфиру, Басту. Мне кажется, что основная масса людей здесь слушает такую музыку, которую и слушать-то нельзя. Как будто попса 90-х, но только в более современном стиле. Заслушаться нечем. Тут такая тенденция, что все хотят написать такое, чтобы сразу попасть на вершины хит-парада. Но забывают, что настоящее - оно может быть тихим, незаметным, но останется навсегда.

Вы впервые в Петербурге, как вам тут нравится?

Меги Гогитидзе: Нет, второй раз. Была однажды на корпоративе, но отработала и сразу обратно. Поэтому я пока не смогла проникнутся им до конца и в этот раз не успею. Но я уже его чувствую и это самое главное. Если в общих чертах - то здесь ощущается необычный центр культуры, который меня к нему сразу привязывает, люди здесь другие - более творческие, и сам город теплый и человечный.