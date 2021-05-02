Сенатор ответил на заявление главы МИД Британии о противодействии "пропаганде" России

Антироссийскими заявлениями страны Запада пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявил сенатор, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия "российской пропаганде и дезинформации".

"Проблема в том, что такие министры глубоко не понимают процессы, которые происходят в мире. Они идут по пути саморазрушения с такими принципами. Пускай они создают что угодно, нас по большому счету, мне кажется, это уже мало волнует. Они борются прежде всего против самих себя", - сказал Цеков RT.

Он добавил, что США и Великобритания пытаются "удержать в узде другие страны", оставляя за собой монополию на правду.

"По их мнению, то, что они говорят, - это правда, а то, что говорят другие государства, - это ложь. Они, конечно, находятся в большом заблуждении", - сказал сенатор.