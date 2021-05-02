Умерла лауреатка премии "Оскар" актриса Олимпия Дукакис

Американская актриса кино, театра и ТВ, продюсер Олимпия Дукакис скончалась в Нью-Йорке 1 мая на 90-м году жизни. Об этом передает LAT со ссылкой на Аполлона, брата артистки.

Причина смерти не указана, но уточнено, что в последнее время здоровье Олимпии неуклонно давало крен.

Дукакис родилась в 1931 году в Массачусетсе в семье иммигрантов из Греции. Причем часть этой семьи сделала серьезную карьеру в политике. Окончила Бостонский университет.

На экранах - с начала 60-х, на счету - более 120 фильмов и сериалов: "Сестры", "Медсестры", "Доктора", Рози из трилогии "Уж кто бы говорил", "Стальные магнолии", "Голый пистолет", "Великая Афродита" Аллена, линейки "Библиотекарь" и "Городские истории", озвучка "Симпсонов" и "ТрипТанка".

Обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" - за комедийную мелодраму Нормана Джуисона с Шер и Кейджем "Во власти Луны" в категории "Лучшая женская роль второго плана".