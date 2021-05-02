В подмосковном парке "Патриот" начинается пасхальный фестиваль

В пасхальной службе, которая в нынешнем году впервые состоялась в Главном храме Вооруженных сил РФ, приняли участие около 4 тысяч человек. Все военнослужащие, участвующие в праздничном богослужении, добровольно прошли вакцинацию от коронавируса. А в самом храме соблюдались все необходимые меры по предупреждению распространения опасной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что праздничное богослужение возглавлял епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. "По окончанию службы все желающие смогли угоститься освященными куличами, получили пасхальные подарки", - добавили в ведомстве.

А в воскресение, 2 мая в рамках пасхальной недели на территории комплекса Главного храма Вооруженных сил начинается пасхальный фестиваль. Там гости смогут увидеть уникальную выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

"На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии и многих других", - проинформировали в Минобороны РФ.

6 мая специально ко Дню Святого Георгия в подмосковном парке "Патриот" выступят православный хор Инженерных войск "За Веру и Отечество", а также Московский государственный академический театр танца "Гжель".

В Минобороны также сообщили, что пасхальный фестиваль в подмосковном парке "Патриот" продлится до 6 мая. На период праздников работу расположенного там музейного комплекса "Дорога Памяти" продлили до 21 часа.