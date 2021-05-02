Новости

Москвичи смогут посмотреть данные о новорожденных в электронной медкарте 10:10
В подмосковном парке "Патриот" начинается пасхальный фестиваль 09:58
В Киргизии заявили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном 09:18
Прохазка нокаутировал Рейеса в главном поединке турнира UFC 08:55
Пхеньян пообещал ответить на враждебные действия Вашингтона 08:48
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею 08:23
В Роспотребнадзоре назвали условие для победы над COVID-19 08:19
Украинцы могут остаться без газа и горячей воды этой осенью 07:15
В приложении МВД для смартфонов появится сервис "Антимошенник" 06:25
Многочисленные акции протеста прошли по всему миру первого мая 05:27
Врачи назвали пять опасных последствий у переболевших COVID-19 04:57
Комфортная для отдыха погода ожидается в нескольких регионах России 04:42
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС 04:14
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России 03:48
Юниорская сборная России по хоккею разгромила чехов на чемпионате мира 02:44
Вильфанд предупредил о грозе и резком похолодании в Москве 02:25
Мишустин оценил вклад Русской православной церкви в развитие России 02:04
На Сахалине бродячие собаки напали на детей 01:50
Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе в Сирии 01:45
В США женщина погибла в результате нападения медведя 01:24
Врач назвал продукты, способные вызвать инсульт 01:03
Путин приехал на Пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя 00:22
Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Монголию 01.05.2021
Сборная России по хоккею во второй раз проиграла Швейцарии 01.05.2021
Группа вымогателей в Москве приговорена к большим тюремным срокам 01.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
02.05.2021 09:58
Рубрика: Власть

В подмосковном парке "Патриот" начинается пасхальный фестиваль

Текст: Юрий Гаврилов

В пасхальной службе, которая в нынешнем году впервые состоялась в Главном храме Вооруженных сил РФ, приняли участие около 4 тысяч человек. Все военнослужащие, участвующие в праздничном богослужении, добровольно прошли вакцинацию от коронавируса. А в самом храме соблюдались все необходимые меры по предупреждению распространения опасной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам в Пасху

Там уточнили, что праздничное богослужение возглавлял епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. "По окончанию службы все желающие смогли угоститься освященными куличами, получили пасхальные подарки", - добавили в ведомстве.

А в воскресение, 2 мая в рамках пасхальной недели на территории комплекса Главного храма Вооруженных сил начинается пасхальный фестиваль. Там гости смогут увидеть уникальную выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

"На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии и многих других", - проинформировали в Минобороны РФ.

6 мая специально ко Дню Святого Георгия в подмосковном парке "Патриот" выступят православный хор Инженерных войск "За Веру и Отечество", а также Московский государственный академический театр танца "Гжель".

В Минобороны также сообщили, что пасхальный фестиваль в подмосковном парке "Патриот" продлится до 6 мая. На период праздников работу расположенного там музейного комплекса "Дорога Памяти" продлили до 21 часа.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Празднование Пасхи

Главное сегодня

Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
В приложении МВД для смартфонов появится сервис "Антимошенник"
В Роспотребнадзоре назвали условие для победы над COVID-19
Украинцы могут остаться без газа и горячей воды этой осенью
Сенатор Бибикова назвала условия для получения двух пенсий в России
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"