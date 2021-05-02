Новости

Умерла лауреатка премии "Оскар" актриса Олимпия Дукакис 15:20
Вышел новый трейлер пятого сезона "Рика и Морти" 15:07
Актер "Американской истории ужасов" сыграет в новом сериале по DC 01.05.2021
Актриса из "Сорвиголовы" намекнула на возвращение Бена Аффлека в Marvel 01.05.2021
Вышел русский трейлер финала пятого сезона "Люцифера" 01.05.2021

Ведущая "Ревизорро" Ксения Милас изрезала ножом подругу

Новости
    02.05.2021, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/official_milas Фото: instagram.com/official_milas
Фото: instagram.com/official_milas

25-летняя Ксения Милас, участница третьего сезона шоу "Пацанки" и ведущая "Ревизорро" (восьмой сезон), нанесла несколько ранений кухонным ножом девушке в квартире своей близкой подруги-диджея - Яны Бородиной.

Фото: kinopoisk.ru
Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

Как передает KP.RU, конфликт между женщинами произошел в ночь на 1 мая в доме на Скобелевской улице российской столицы. При этом, по информации издания, полученной от источника в правоохранительных органах, Ксения была нетрезва.

Ножевые ранения пришлись оппонентке телезвезды на руки и спину, и они серьезны, пострадавшая госпитализирована.

Как уточнил РЕН ТВ, ссора произошла во время "ЛГБТ-девичника", в рамках которого отдыхали четыре барышни. Причем в помещении находились также двое детей.

По данным СМИ, Милас отстранена от эфира, съемки "Ревизорро" приостановлены.

Новости

От COVID умер первый продюсер Аллы Пугачевой Михаил Плоткин 01.05.2021
У звезды "Доктора Кто" на фоне секс-скандала отобрали премию BAFTA 01.05.2021
Актриса из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 01.05.2021
Фото: главную героиню новых "Трансформеров" сыграет темнокожая актриса 30.04.2021
⧣ Россия
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Студия Marvel зазывает россиян на шашлыки в майские праздники 30.04.2021
Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха 30.04.2021
На Украине Моргенштерна сочли "угрозой национальной безопасности" 30.04.2021
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Актриса из "Глухаря" задержана в Москве по подозрению в краже 30.04.2021
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 29.04.2021
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 29.04.2021
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля 26.04.2021
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 25.04.2021
"Золотая малина": названы худшие фильмы, актеры и актрисы года 25.04.2021