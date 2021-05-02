Ведущая "Ревизорро" Ксения Милас изрезала ножом подругу

25-летняя Ксения Милас, участница третьего сезона шоу "Пацанки" и ведущая "Ревизорро" (восьмой сезон), нанесла несколько ранений кухонным ножом девушке в квартире своей близкой подруги-диджея - Яны Бородиной.

Как передает KP.RU, конфликт между женщинами произошел в ночь на 1 мая в доме на Скобелевской улице российской столицы. При этом, по информации издания, полученной от источника в правоохранительных органах, Ксения была нетрезва.

Ножевые ранения пришлись оппонентке телезвезды на руки и спину, и они серьезны, пострадавшая госпитализирована.

Как уточнил РЕН ТВ, ссора произошла во время "ЛГБТ-девичника", в рамках которого отдыхали четыре барышни. Причем в помещении находились также двое детей.

По данным СМИ, Милас отстранена от эфира, съемки "Ревизорро" приостановлены.