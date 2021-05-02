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Вышел новый трейлер пятого сезона "Рика и Морти"

Новости
    02.05.2021, 15:07
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Разухабистая анимационная пародия на всё и вся "Рик и Морти" обзавелась новым трейлером. Второй ролик к пятому сезону шоу размещён на YouTube-аккаунте канала Adult Swim, и там, в принципе, общая струя выдержана сторицей. Как то: отсылки к жанровой классике, повышенная кислотность, гигантские насекомые-оккупанты, смертоносные гаджеты, экстремальное насилие, апокалипсисы, катастрофы, разруха, геноцид.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Вышел русский трейлер финала пятого сезона "Люцифера"

Премьера - 20 июня. Сколько нам покажут серий - пока неизвестно.

"Рик и Морти" созданы Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Выходят с декабря 2013-го. Четвертый сезон закончили показывать в мае прошлого года, при этом он был томительно разбит на две части.

Также отметим, что франшиза неуклонно прирастает множеством нестыдных комиксов, рассказывающих самостоятельные истории во вселенной Рика и Морти. И они очень приятно издаются и на русском.

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