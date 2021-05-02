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02.05.2021 14:56
Рубрика: В мире

Захарова прокомментировала планы G7 бороться с "российской пропагандой"

Текст: Алексей Чуриков
Стремление "насквозь больных пропагандой стран" G7 бороться с якобы исходящей из России недостоверной информацией вызывает вопросы. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление главы британского Форин-офиса Доминика Рааба, объявившего о планах стран Группы семи создать механизмы для борьбы с "российской пропагандой".
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В качестве аналогии складывающейся ситуации Захарова привела цитату преподобного Антония Великого: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы".

Фото: Michael Kappeler/dpa (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
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"В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну", - добавила официальный представитель российского МИД.

Напомним, что глава британского Форин-офиса Рааб в преддверии первой за последние два года очной встречи министров иностранных дел стран G7 заявил, что Британия попытается убедить партнеров убедить партнеров создать механизмы быстрого реагирования на якобы распространяемую из РФ дезинформацию. По мнению Рааба, страны семерки должны действовать сообща для более эффективного противодействия России в информационном пространстве.

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