Захарова прокомментировала планы G7 бороться с "российской пропагандой"

В качестве аналогии складывающейся ситуации Захарова привела цитату преподобного Антония Великого: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы".

"В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну", - добавила официальный представитель российского МИД.

Напомним, что глава британского Форин-офиса Рааб в преддверии первой за последние два года очной встречи министров иностранных дел стран G7 заявил, что Британия попытается убедить партнеров убедить партнеров создать механизмы быстрого реагирования на якобы распространяемую из РФ дезинформацию. По мнению Рааба, страны семерки должны действовать сообща для более эффективного противодействия России в информационном пространстве.