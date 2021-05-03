Актер Олег Вавилов попал в больницу во время спектакля

Народный артист РФ Олег Вавилов, госпитализированный вчера из Театра сатиры со спектакля "Хомо Эректус", вышел на связь и рассказал о своем состоянии.
Напомним, вчера вечером появилась информация, что 71-летний артист попал в реанимацию Боткинской больницы.
Как уточнил Олег Михайлович, ему поставили вторую капельницу, давление стабилизируется и он чувствует себя достаточно хорошо.
"Настроение нормальное, придется полежать на профилактике. Не я один такой первый", - приводит слова Вавилова канал РЕН ТВ.
"Первый акт отыграли. А во втором случилось вот это... На одну минуту - то ли головокружение, то ли непонятно что", - рассказал артист, отметив, что скорая приехала на вызов быстро.
Олег Вавилов родился в 1950 году в Термезе, Узбекская ССР. В 1967-м поступил в ГИТИС. Сниматься начал в 70-е: пан Збышек в "Кабачке "13 стульев", "Странная женщина", "Конец Вечности" по Азимову, "Бедная Настя", "КГБ в смокинге".
Ранее сообщалось, что со спектакля "Хомо Эректус" на скорой увезли актера Александра Чернявского.