Актер Олег Вавилов попал в больницу во время спектакля

Народный артист РФ Олег Вавилов, госпитализированный вчера из Театра сатиры со спектакля "Хомо Эректус", вышел на связь и рассказал о своем состоянии.

Напомним, вчера вечером появилась информация, что 71-летний артист попал в реанимацию Боткинской больницы.

Как уточнил Олег Михайлович, ему поставили вторую капельницу, давление стабилизируется и он чувствует себя достаточно хорошо.

"Настроение нормальное, придется полежать на профилактике. Не я один такой первый", - приводит слова Вавилова канал РЕН ТВ.

"Первый акт отыграли. А во втором случилось вот это... На одну минуту - то ли головокружение, то ли непонятно что", - рассказал артист, отметив, что скорая приехала на вызов быстро.

Олег Вавилов родился в 1950 году в Термезе, Узбекская ССР. В 1967-м поступил в ГИТИС. Сниматься начал в 70-е: пан Збышек в "Кабачке "13 стульев", "Странная женщина", "Конец Вечности" по Азимову, "Бедная Настя", "КГБ в смокинге".

Ранее сообщалось, что со спектакля "Хомо Эректус" на скорой увезли актера Александра Чернявского.