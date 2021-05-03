Блинкен: Военная конфронтация противоречит интересам Китая и США

Ни Вашингтон, ни Пекин не хотят военного противостояния, поскольку оно противоречит их интересам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, что это глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов - двигаться к этой точке или даже выбирать такое направление", - отметил он.

По его словам, КНР обладает потенциалом для того, чтобы бросить вызов тому миропорядку, который поддерживают США, то есть потеснить Соединенные Штаты с лидерских позиций. В подтверждение своего мнения Блинкен заявил, что Китай в последнее время стал вести более агрессивную внешнюю политику.

Несмотря на это противостояние, Вашингтон не может отказаться от сотрудничества с Пекином.

"Мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы не взаимодействовать с Китаем", - заявил Блинкен.

"В этих отношениях есть серьезные сложности", - добавил он.