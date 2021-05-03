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Рубрика: Общество

Более миллиона россиян поставили прививки от клещевого энцефалита

Свыше миллиона россиян (1,3 млн) сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года. Цифры публикует Роспотребнадзор.

Фото: iStock
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Сообщается также о планах привить еще более 2,7 миллиона человек. "В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 15,3 тысячи клещей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пока число обращений за помощью при укусах клещей не превышает среднемноголетних значений. В большинстве регионов успели своевременно обработать зеленые территории.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска и Томска чаще других россиян страдают от укусов клещей. Больше всего подвержены риску любители гулять по лесу или парку и дачники. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховщиками в российских городах с населением более 250 тысяч человек. За врачебной помощью после укусов клещей обращаются в среднем 500 тысяч россиян в год. Вредители переносят десятки инфекционных заболеваний, включая боррелиоз и клещевой энцефалит.

Общество Здоровье Общество Природа Правительство Роспотребнадзор Опасно: клещи

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