Чем стала военно-спортивная игра "Зарница" для миллионов советских школьников

"Зарница" запомнилась главным приключением пионерского лета: ночной тревогой, погоней за неуловимым диверсантом, командами "Вспышка слева!", "Вспышка справа!", поиском пропавшего знамени и, конечно, рукопашной битвой не на жизнь, а на смерть: сорвут один погон - ранен, два - убит.

Но придумана была "Зарница" отнюдь не для развлечения.

Приказ маршала Казакова

В октябре 1967 года вступил в силу новый "Закон о всеобщей воинской повинности", на год сокращавший срок службы в армии. Дабы это не отразилось пагубно на обороноспособности страны, задачу начальной подготовки защитников Отечества приняла на себя школа. Скучные занятия по общевойсковой и военно-тактической подготовке, гражданской обороне и санитарному делу, на которые учебной программой отводилось 140 часов, не способны были, конечно, заменить действительную армейскую службу или хотя бы пробудить к ней интерес - и тут на помощь пришла игра! Благодаря увлекательному приключению под названием "Зарница" в орбиту допризывной подготовки советские школьники "играючи" втягивались уже с пятого класса.

В первую всесоюзную "Зарницу" 1967 года было вовлечено около 6 млн школьников - от берегов Балтики до сопок Приморья. Фото: ТАСС

10 января 1967 года газета "Пионерская правда" опубликовала приказ командующего Всесоюзной военно-спортивной игрой "Зарница" маршала артиллерии Героя Советского Союза В.И. Казакова: сформировать отряды и батальоны пионеров 5-8-х классов для участия в новой игре. В ответ редакция получила более пятидесяти тысяч "донесений". По подсчетам организаторов, в первую всесоюзную "Зарницу" 1967 года было вовлечено около 6 млн школьников - от берегов Балтики до сопок Приморья. Со следующего года и вплоть до начала 1990-х в пионерскую "Зарницу" ежегодно играли от 11 до 16 млн школьников из СССР и дружественных стран, что делает ее, безусловно, самой массовой игрой XX века.

Письмо в редакцию "Пионерской правды" маршала Семена Тимошенко. 12 декабря 1940 года.

А зародились организованные военно-спортивные игры в середине 1920-х - когда легендарный С.М. Буденный вместе с пионерами "брал Перекоп" на московских Воробьевых горах. Были они в большом ходу и в послевоенную эпоху. Ни одна лагерная смена не проходила без отчаянного противостояния "синих" и "зеленых" или "желтых" и "голубых", играли и в течение учебного года. Энтузиазм, с которым дети примеряли на себя роли разведчиков и саперов, санитаров и политруков, связистов и стрелков, был колоссальным - оставалось только направить его в нужное русло.

Ничего нового и выдумывать не пришлось - многие из организаторов первой "Зарницы" наверняка помнили, как четверть века назад сами ходили "На штурм!".

В советском детстве своя "Зарница" была у каждого. Фото: Залетов Сергей / ТАСС

"Тщательно проверить варежки!"

В январе 1941 года Военно-физкультурный отдел "Пионерской правды" при поддержке комсомола организовал и провел по всей стране оборонную военно-тактическую игру "На штурм!". По приказу начальника Главного штаба игры в каждой школе из пионеров 5-8-х классов были сформированы отряды юных армейцев. Политруками, командирами рот и взводов назначались старшеклассники. Детей делили на Северную и Южную группы. На заранее условленной пересеченной местности "северяне" готовили оборонительный рубеж, а "южане" должны были его обнаружить, прорвать оборону и завладеть знаменем противника. Задача Северной группы - удержать оборону и пойти в контрнаступление.

Понять из приказа, что речь шла о детской игре, а не о настоящих военных учениях, можно было разве что из пункта: "Командирам тщательно проверить перед игрой обмундирование юнармейцев - теплая одежда, обувь, шапки, варежки"1. Со страниц газеты сам нарком обороны, маршал и Герой Советского Союза С. Тимошенко напутствовал юнармейцев.

В дни зимних каникул 1941-го, вооружившись самодельными винтовками, ручными и станковыми пулеметами, а кое-где даже фанерными танками, миллионы детей по всей стране под бдительным надзором взрослых азартно ползали по снегу и "воевали" за знамя. При этом правила практически исключали физический контакт, даже снежки можно было бросать только в "пулемет", но не в пулеметчика. Чтобы "вывести противника из строя", достаточно было продемонстрировать численное превосходство: "напасть" на одного вдвоем, на двоих - вчетвером и так далее.

В советском детстве своя "Зарница" была у каждого. Фото: РИА Новости

Интересно, что такие игры "Пионерская правда" позже проводила и в условиях настоящей войны: "Рейд в тыл врага" (1942), "На разгром!" (1943), "На штурм!" (1944).

Военно-спортивная игра требовала определенных знаний и навыков, и дети к ней готовились по-взрослому: познавали азы военной тактики, мастерили "вооружение", тренировались в беге на лыжах, учились составлять и "читать" карту, ориентироваться по компасу, перевязывать и выносить раненых "с поля боя", то есть в развлекательной, ненавязчивой форме проходили ту самую допризывную подготовку.

Эту практику в 1960-е решено было вновь вывести на всесоюзный уровень.

В советском детстве своя "Зарница" была у каждого.

Только без драк!

Конечно, кардинально поменялась повестка - враг не стоял у ворот. "Военные учения" под руководством настоящих фронтовиков стали в первую очередь средством патриотического воспитания поколения, не заставшего войну. Лейтмотив игры - быть достойными памяти отцов, отстоявших Родину. "Боевые операции" приурочивались к памятным датам Великой Отечественной, а в "мирное" время юнармейцы не столько ходили строем и упражнялись в точности стрельбы, сколько ухаживали за военными захоронениями, встречались с ветеранами и создавали школьные музеи боевой славы.

Само название "Зарница" должно было напоминать "о больших военных грозах, которые шумели разрушительно на нашей земле во время Гражданской и Отечественной войн"2.

О том, какую роль отводили этой игре руководители страны, красноречиво говорит состав ее организаторов и кураторов: ЦК ВЛКСМ, министерство обороны и штаб гражданской обороны, министерство просвещения, ДОСААФ, Комитет по физкультуре и спорту, общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Игру в разные годы возглавляли Герои Советского Союза: маршалы В.И. Казаков и И.Х. Баграмян, генералы армии А.Л. Гетман и И.И. Гусаковский, не менее "звездным" был Главный штаб "Зарницы".

На войне как на войне! Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Став официальной игрой пионерии, "Зарница" год за годом обрастала правилами и приобретала четкую структуру. Все начиналось на уровне школ: из учеников 5-8-х классов комплектовали отряды (15-45 человек, но на всесоюзный финал допускалось только 20), которые формировали школьный батальон. Командовал игрой штаб батальона, состоявший из военрука - учителя начальной военной подготовки, учителей истории, географии, ОБЖ, местных энтузиастов-фронтовиков, военнослужащих из ближайших военных частей. Все правила и этапы были расписаны в методических рекомендациях, а особые задания Главного штаба игры публиковала "Пионерская правда".

Каждый отряд выбирал командира и замполита, разведчиков, стрелков, связистов, пожарных, санитаров, повара, редактора боевого листка. "Бойцы" такого импровизированного "взвода" в течение года посещали кружки по выбранной специальности, сдавали физкультурные нормативы, готовились к викторинам, ходили в гости к ветеранам и по местам боевой славы. Каждый "боец" зарабатывал своему отряду очки, в конце года они шли в общий зачет, а расставляли все точки над i итоговая военно-тактическая игра на местности и конкурс специальностей.

Отряд, победивший в школьной "Зарнице", весной выходил на районные или городские соревнования. Здесь уже все было по-взрослому: игрой командовал офицер не ниже подполковника, и само действо происходило в военной части или при ее содействии. Ребята соревновались в точности стрельбы из настоящего автомата, в скорости его сборки и разборки, установки походной палатки, разведения костра, облачения в костюм химзащиты, тушения пожара, оказания первой помощи. Их ждали викторины и конкурс боевых листков, нешуточный марш-бросок, ориентирование по карте и азимуту. А вот картонных погон и сражения "стенка на стенку", столь любимого мальчишками, здесь уже не было - во избежание синяков и разбитых носов, противник в итоговой игре был условный. Победитель представлял район на областной "Зарнице", а отличившиеся на ней отправлялись на республиканскую.

Наконец, счастливчики - около 100 сильнейших отрядов страны - съезжались на всесоюзный финал, а после - в легендарный "Артек", на слет отрядов-победителей.

В советском детстве своя "Зарница" была у каждого.

Детский полк идет в атаку

Нехитрая состязательная система давала шанс любому ребенку, даже из самой отдаленной сельской школы, выйти на всесоюзное соревнование. Впрочем, в самих школах к "Зарнице" относились по-разному: где-то подходили к ней формально, ограничиваясь спартакиадой и смотром строя и песни, а где-то из детей готовили настоящий "спецназ" и ради всесоюзной славы закрывали глаза на успеваемость. Доходило до откровенного подлога: "Для того чтобы попасть в число наиболее отличившихся отрядов, на всесоюзные финалы прибывают специально подобранные отряды (порой даже сводные!), а не победители игр в своих территориях. Главному штабу приходилось (к великому огорчению и сожалению детей и взрослых) отправлять такие отряды обратно домой"3.

Финальные игры проходили в городах-героях и местах боевой славы и представляли собой поистине грандиозное зрелище. Торжественные парады, созвездие почетных гостей, в судьях - заслуженные мастера своего дела. И, наконец, апофеоз "войны": целый полк детей под командованием настоящего маршала, в сопровождении танков и под грохот орудий шел в атаку на условного противника!

Для многих из этих атакующих цепей с "Зарницы" началась военная карьера. Миллионы остальных и сегодня с ностальгией вспоминают захватывающее военное приключение.

Ох, вкусна ты, солдатская каша! Фото: Дьяконов Юрий / ТАСС

игра

Высоту берет пехота -

В наступлении войска.

Как лягушку, из болота

Кто-то тянет "языка".

Даже девочкам не спится,

Им, медсестрам, не до сна...

То идет игра "Зарница" -

Не военная война.

Дядя Степа на пригорке

Да еще на бугорке

Наблюдает взглядом зорким

За сраженьем вдалеке.

...

Видит бывший старшина:

Хоть играют, а война!..

С. Михалков. "Дядя Степа - Ветеран", 1981 г.

В советском детстве своя "Зарница" была у каждого. Фото: РИА Новости

ДОСЛОВНО

"Те же свистуны, голубятники и хулиганы, взятые под ружье, становятся прекрасными детьми. Секрет в том, что военная игра есть такая же игра, как и уличная, только взятая всерьез: тут тягость труда игрой побеждается, и дети, играя, становятся взрослыми".

М. Пришвин. Из дневника. 1941 г.

1. Приказ N 4 Главнокомандующего игрой "На штурм"//Пионерская правда. 12 декабря 1940.

2. Поляков В. Зарница//Начальная школа. 1967. Вып. 1. С. 65.