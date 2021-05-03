Дуда: Возможность вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне

Вступление Украины в НАТО станет одной из тем, которые планируется обсудить на саммите Североатлантического альянса в июне. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы говорили о приближающемся саммите Североатлантического альянса, который состоится через полтора месяца. В середине июня он пройдет в Брюсселе", - напомнил Дуда. "Я рассказал о перспективе приближающегося саммита Бухарестской девятки, то есть государств Центральной Европы - членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте", - отметил президент Польши. По его словам, на обеих встречах будет подниматься тема Украины, в том числе в контексте безопасности Центральной Европы.

Как заявил Дуда, Украине будет указан "путь, по которому она должна идти в направлении членства в НАТО, дорожной карты к этому членству", к чему так стремится Киев.

Напомним, еще в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было принято политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО. Однако тогда ни Киеву, ни Тбилиси не были предоставлены дорожные карты, планы действий, которые должны способствовать их присоединению к альянсу. Два года назад Украина закрепила в конституции курс на вступление в НАТО. Однако в самом альянсе к этому относятся со скепсисом, а НАТО не принимают государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт, напоминает ТАСС.