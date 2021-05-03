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03.05.2021 05:45
Рубрика: В мире

Греческие таверны, рестораны и кафе вернутся к работе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С сегодняшнего дня в Греции вновь вернутся к работе предприятия общепита - таверны, рестораны и кафе, сократится также и комендантский час. Об этом объявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

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Эксперты министерства здравоохранения отметили, что эпидситуация позволяет отменить ряд введенных ранее ограничений. "С третьего мая жители Греции смогут находиться на улице на час дольше - с 5:00 до 23:00 часов. Для нарушителей комендантского часа предусмотрен штраф 300 евро", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщается, что на первом этапе предприятия общепита смогут обслуживать посетителей только на открытых верандах - в помещениях принимать клиентов запрещено. При этом гости, прежде чем отправиться в кафе или ресторан, должны будут отправить сообщение на специальный телефонный номер.

Обязательными остаются маски для работников и посетителей, а также наличие дезинфицирующих средств. Закрываться предприятия общепита должны будут в 22:45, до наступления комендантского часа. Следующий этап снятия ограничений намечен на десятое мая, когда в стране планируют вновь открыть начальную и среднюю школы.

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