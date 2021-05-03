МВД Беларуси раскрыло детали дела о госперевороте

Заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире программы "Неделя" телеканала СТВ ответил на самые актуальные вопросы ситуации в стране, в том числе рассказал о деталях несостоявшегося госпереворота.

По словам главы МВД, подозреваемые планировали просто поделить деньги, которые не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой, а "мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести какое-то свое предложение, свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование".

"Четко видно и понятно, что это не мягкая, добрая оппозиция, радеющая за белорусский народ, за мирные перемены, а, конечно, все больше и больше они похожи на бешеных псов, которые в своих планах радикальных, в своих кровавых замыслах готовят вооруженный переворот, готовят убийство, похищение", - отметил Карпенков в интервью, публикуемом на сайте телеканала СТВ.

Он пояснили, что своими действиями заговорщики поставили себя вне закона, "перешли красную черту". "Никому мы не мстим, мы никому не угрожаем, не сводим счеты, но в то же время мы их предупреждаем: черта перейдена, и они находятся сейчас в одном ряду по своим замыслам и своим действиям с международными террористами", - добавил замглавы белорусского МВД. Заместитель главы беларусского МВД отметил, что военные готовы защищать не только президента страны, то также жителей Беларуси, которым это необходимо. Ведь необходимо выполнять любые задачи по обеспечению стабильности и порядка в обществе, по сохранению суверенитета и независимости страны. Более того, внутренние войска Беларуси, по словам Карпенкова, готовы к решительным действиям для того, чтобы защитить республику и не дать стране расколоться, констатируют Белновости.

Напомним, что в середине апреля президент Беларуси Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, добавив, что к этому причастны американские спецслужбы. Обвинения предъявлены девяти фигурантами, в том числе, с двойным американо-белорусским гражданством. Госпереворот планировалось осуществить во время Парада Победы в Минске 9 мая. Четверо подозреваемых находятся в беларусских СИЗО, остальные скрываются за границей.