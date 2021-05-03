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03.05.2021 15:37
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Пандемия не омрачает радости от таинства причастия

Текст: Елена Яковлева
Пандемия ничем не омрачает радости от таинства причастия, хотя и ограничивает масштабы празднования Пасхи, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии, которую он отслужил сегодня в Успенском соборе Московского Кремля.

- Евхаристия (Свято́е Прича́стие, Главное Таинство церкви - прим. ред.) совершается даже тогда, когда вообще нет народа, когда один совершающий предстоит Богу. И поэтому даже нынешние стесненные обстоятельства никак не омрачают свершения святейшего Таинства тела и крови Спасителя. Как не омрачают, хотя и несколько сокращают, масштабы пасхального празднования, - сказал патриарх.

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После празднования Пасхи 2 мая православные христиане вступили в в Светлую седмицу - неделю празднования Пасхи.

Во время Светлой Седмицы нет однодневных постов в среду и пятницу, а богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину. Царские врата в храмах остаются круглосуточно открытыми.

На Светлой неделе по традиции принято ходить друг к другу в гости, дарить крашеные яйца и куличи. В храмах в эти дни звонят колокола в знак праздника. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему и в любое время дня.

При этом церковные службы, как отмечают в патриархии, из-за пандемии проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и внутренних установлений церкви, принятых ранее Священным Синодом и патриархом.

Общество Религия Празднование Пасхи

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