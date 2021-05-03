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Рубрика: В мире

Почему провалились неформальные переговоры по Кипрскому урегулированию

Текст: Александр Гасюк
Провалом завершились прошедшие на минувшей неделе в Швейцарии неформальные пятисторонние переговоры по мирному урегулированию на Кипре. Собравшиеся 27-29 апреля в женевской штаб-квартире ООН лидеры греческой и турецкой общин разделенного с 1974 года острова, а также главы МИД так называемых "стран гарантов" - Греции, Турции и Великобритании - в течение трех дней так и не смогли найти точек соприкосновения.
Фото: STAVROS IOANNIDES / PIO /EPA Фото: STAVROS IOANNIDES / PIO /EPA
Фото: STAVROS IOANNIDES / PIO /EPA

Активные посреднические усилия, приложенные лично генсеком ООН Антониу Гутерришом, под эгидой которого прошла встреча, не помогли. Очередной тупик (формально переговоры в формате "5+1" по Кипру перенесены на неопределенное время вперед) не только консервирует сложившейся "статус-кво", осложняет дальнейший поиск путей объединения юга и севера островного государтва, но и предопределяет обострение геополитической борьбы за контроль над этой стратегически расположенной в Восточном Средиземноморье территорией.

​Диаметрально разные позиции​

Фото: iStock
Британия тормозит переговорный процесс по Кипру для сохранения военных баз

В предыдущий раз греко- и туркокиприоты собирались за столом переговоров в швейцарской Кран-Монтане в 2017 году. И также - безрезультатно. Тогда стороны споткнулись о вопрос необходимости вывода всех иностранных войск (Греции, Турции и Великобритании) с Кипра, прежде чем начинать переговоры по существу об объединении. Однако в этот раз ситуация кардинально поменялась. Так, в качестве предварительного условия и отправной точки для дальнейшего диалога президент непризнанной никем кроме Анкары Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК, занимает 37 процентов острова) Эрсин Татар потребовал признания политического и суверенного равенства с Республикой Кипр (контролирует 58 процентов территории острова).​

Более того, турки-киприоты и поддержавший их министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сразу же жестко заявили о своей конечной цели - создание на острове двух международно-признанных независимых государств. И только после возможно вступление в переговоры с Никосией по вопросам собственности, безопасности, урегулирования пограничных споров и приемлемых формах ассоциации. ​​

Выложенные на стол столь максималистские карты, разумеется, не устроили президента Кипра Никоса Анастасиадиса, который хоть и обозначил свою готовность к диалогу, но только в рамках предусмотренного рамками резолюций СБ ООН решения - создания двузональной и двухобщинной федерации на острове. Вариант образования двух независимых государств​ никогда не будет принят, заявил Анастасиадис.​

Ожидать от Никосии серьезных уступок в условиях предстоящих на Кипре в конце мая парламентских выборов, исход которых во многом зависит от принципиальности занимаемой национальными политическими силами позиции по объединению острова, изначально не приходилось. Однако резкое ужесточение переговорных позиций Анкары и полностью подконтрольной ей ТРСК для греков-киприотов стало неприятным сюрпризом. Многие на острове Афродиты всерьез полагали, что все разговоры турок об окончательном и бесповоротном отходе от согласованных под эгидой ООН принципов урегулирования - не более, чем игра на повышение ставок перед неформальной встречей в Женеве и на самом деле у переживающей экономические трудности Турции нет достаточных ресурсов для масштабных инвестиций в Северный Кипр.​

От Лондона до Кипра​

Не исключено, что свои "пять копеек" в отсутствие прогресса в женевских переговорах внесла Британия. Ни для кого не секрет, что Лондон волнует не объединение острова, а собственные "шкурные интересы" - сохранение здесь двух английских военных баз Акротири и Декелии. Эти объекты занимают почти три процента территории Республики Кипр и имеют стратегическое значение для бывшей "владычицы морей". Которая после "брекзита", похоже, взялась возрождать концепцию "глобальной Британии" и возвращать контролируемые земли Кипру - суверенной стране-члену Евросоюза - даже не собирается.​

Действительно, если греки и турки-киприоты наконец-то договорятся о приемлемой форме федерации и справедливом разделе найденных на шельфе острова значительных запасов углеводородов, то непременно встанет вопрос о выводе иностранных, в том числе и английских, войск с острова. Такой сценарий для британцев, закрепившихся за счет Кипра в Восточном Средиземноморье, категорически не походит.​

С выводимых на Кипр и в Люксембург доходов возьмут 15 процентов

В этом контексте не удивительными выглядит сообщение газеты Cyprus Mail (со ссылкой на турецкую службу BBC) о том, что присутствовавший на неформальной встрече киприотов в Женеве глава МИД Великобритании Доминик Рааб выдвинул предложение по урегулированию, отличающееся от установленных резолюциями СБ ООН рамок решения конфликта (ранее в СМИ уже вбрасывалась информация о возможности создания "децентрализованной" или "рыхлой конфедерации" на Кипре как возможной основы для компромисса). Впоследствии в Форин-офисе опровергли это якобы имевшее место высказывание Рааба, но призвали стороны "к креативности и гибкости".

Понятно, что пытаться договориться по "креативным", но заведомо не проходным вариантам обе общины Кипра могут до бесконечности. А британцы, в присущем им колониальном духе "разделяй и властвуй", обеспечат таким образом собственные интересы.​

Геополитика вокруг Никосии

Еще в преддверии женевской встречи посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий напомнил: любые корректировки существующих основ урегулирования кипрской проблемы возможны лишь с согласия ООН. "На наш взгляд, предложения руководствоваться прагматизмом или сложившимся положением вещей не отвечают интересам сторон", - сказал высокопоставленный дипломат в интервью Кипрскому информационному агентству.

Он также добавил, что Россия в качестве постоянного члена СБ ООН продолжает выступать "категорически против навязывания кипрским сторонам готовых рецептов, в том числе "для размышлений", которые могут привести лишь к дополнительным трудностям".

Просьба корреспондента "Российской газеты" прокомментировать переговоры в Женеве к послу Республики Кипр в РФ Андреасу Зиноносу, к сожалению, осталась без ответа.

Зато "греческим взглядом" на перспективы развития ситуации вокруг Кипра с "РГ" поделились в Афинах. "Турция решила изменить свой подход и продвигает решение в пользу создания двух независимых государств на Кипре, несмотря на то, что избрание в минувшем октябре Эрсина Татара на севере острова позволяют гармонизировать сотрудничество с Никосией", - говорит эксперт Греческого фонда европейской и внешней политики (ЭЛИАМЕП) Георгиос Дзогопулос.​

По его словам, с учетом этого фактора провал неформальных переговоров в Женеве был ожидаем. В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он "не верит в какой-либо результат" будущих переговоров по Кипру, потому что "не доверяет грекам-киприотам, которые никогда не вели себя честно". Теперь большой вопрос заключается в том, как консервация "статус-кво" по кипрскому урегулированию скажется на общей геополитической динамике в Восточном Средиземноморье, отметил Дзогопулос.​

"Республика Кипр сейчас получила поддержку нового типа со стороны США - например, частично снято эмбарго на поставки американского оружия - и надеется, что американцы помогут снизить влияние России и лучше торговаться с Турцией. Однако для Кипра сохранение хороших отношений с Россией остается важным по экономическим и геополитическим причинам. За два года до президентских выборов на Кипре, которые пройдут в 2023 году, Никосии необходимо улучшить свои позиции в новом окружении. В том числе лучше оценить роль Турции в растущем американо-российском соперничестве", - отметил эксперт.

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