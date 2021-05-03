Сергунина: Срок приема заявок на городскую субсидию для участников МИК продлили

Для участников Московского инновационного кластера в столице продлен прием заявок городскую субсидию на инжиниринг до 1 июля. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, эта субсидия позволяет компенсировать до 50% расходов на создание или модернизацию продукта.

Возместить можно затраты на все этапы работ - разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, а также приобретение, монтаж и пусконаладку оборудования и средств измерений.

Прежде предполагалось, что заявку на поддержку города можно будет подать до 30 апреля.

"За прошлый год участники кластера получили около 300 млн руб. субсидий на создание и модернизацию продукции, - продолжила Наталья Сергунина. - В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок. А еще появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение".