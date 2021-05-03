В Петербурге скончался народный артист России Ефим Каменецкий

В ночь на 3 мая на 86-м году жизни скончался Ефим Каменецкий, народный артист России. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской, на сцене которого Ефим Александрович играл 33 года.

Ефим Каменецкий родился в маленьком городке Новозыбкове Брянской области, окончил Государственный педагогический институт в Пензе. Несмотря на отсутствие прфильного актерского образования, Каменецкий связал свою жизнь с театром. Играл в Пензенском областном драмтеатре, Казанском ТЮЗе, Казанском государственном БДТ, Рижском театре русской драмы, ленинградском Театре имени Ленсовета, Малом Драматическом театре, а с 1987 года - в Театре имени Комиссаржевской.

В 2016 году Ефим Каменецкий стал лауреатом высшей театральной премии "Золотой софит" за роль Вени в спектакле "Бесконечный апрель" (номинация - "лучшая мужская роль").

"Ефим Каменецкий - один из тех редких актеров, в ком нет "актерства", - говорили о нем коллеги. - Он не по-театральному интеллигентен, скромен и удивительно добр. Он красив, как может быть красивым человек, искренне любящий мир таковым, какой он есть".

Дата и место прощания пока не оглашены.