В Германии арестованы создатели крупнейшего сайта по насилию над детьми

Немецкая полиция арестовала четырех членов банды, подозреваемых в причастности к одному из крупнейших в мире веб-сайтов с изображениями жестокого обращения с детьми, насчитывающим более 400 тысяч пользователей по всему миру, сообщили в понедельник полиция и прокуратура Германии. Общеевропейское полицейское агентство Европол помогло коллегам из Германии в многомесячном расследовании вместе с правоохранителями из США, Нидерландов, Швеции, Австралии и Канады. Сайт находился в даркнете, зашифрованной серии веб-страниц, недоступных через обычные веб-браузеры или поисковые системы.

Полицейская операция с участием региональных и федеральных немецких офицеров провела рейд по семи адресам по всей Германии и арестовала троих мужчин, обвиняемых в создании Boystown, платформы для распространения непристойных изображений и видео с детьми, говорится в заявлении федерального полицейского агентства Германии BKA. Полиция также арестовала одного человека в Парагвае, который должен быть экстрадирован во Франкфурт. Аресты произошли в середине апреля, но о них было объявлено в понедельник, сообщает NBC News. В заявлении BKA говорится, что сайт больше не работает, а большое количество связанных с сайтом чатов также было закрыто. Возраст задержанных подозреваемых, имена которых в соответствии с законодательством Германии не разглашаются, составляет от 40 до 64 лет.

Трое подозреваемых, арестованных в Германии, обвиняются в создании и поддержании деятельности сайта, а также в том, что они давали пользователям даркнета советы, как избежать ареста. Один из них, 64-летний житель Гамбурга, по версии следствия, лично загрузил более 3500 изображений. "Кроме того, участники платформы получили от них инструкции по безопасному нахождению на Boystown, чтобы свести к минимуму риск обнаружения со стороны правоохранительных органов", - говорится в сообщении BKA. Сайт был структурирован таким образом, чтобы можно было легко находить изображения и видеозаписи "наиболее серьезных надругательств над маленькими детьми", сообщила полиция. Две области чата на сайте позволяли участникам обмениваться изображениями сцен насилия на нескольких языках.

Этот случай является последним в длинной череде глобальных попыток силовиков из разных стран ограничить распространение изображений жестокого обращения с детьми через темную сеть. "В даркнете было и есть еще несколько сайтов, похожих на Boystown. По этой причине расследование будет продолжено для выявления ответственных за эти сайты в темной сети", - сказала немецкий прокурор Джулия Буссвайлер, отвечая на вопрос NBC News.

В 2019 году федеральные прокуроры США предъявили несколько обвинений 23-летнему южнокорейскому мужчине, обвиняемому в управлении тем, что они называют "крупнейшим в мире рынком детского порно в темной сети", с более чем 200 тысяч видео. Темная сеть уже давно ассоциируется с целым рядом преступлений, включая продажу наркотиков и взлом частной информации. Несколько громких успешных полицейских операций пресекли деятельность нелегальных торговых площадок. В январе этого года Европол заявил, что успешно закрыл DarkMarket, который считался одним из крупнейших в мире с полумиллиона участников и объемом продаж в сумме более 140 миллионов евро.