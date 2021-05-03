Вышел первый тизер "1899" - нового сериала авторов "Тьмы"

В Сети доступен первый тизер - предельно угрюмый - сериала "1899", над созданием которого трудятся авторы стремительно ставшего культовым германского шоу "Тьма".

Как и предыдущее предприятие, новый сериал Барана бо Одара находится под крылом Netflix - ролик размещен на YouTube-канале сервиса.

Согласно синопсису, первый сезон, в котором заявлены восемь эпизодов, расскажет о загадочных обстоятельствах, в которые попал корабль иммигрантов, стремящихся из Европы в Нью-Йорк. Пассажиры разных рас и сословий плывут в Америку в надежде на светлое будущее. Но что-то идет не так - в океане они натыкаются на другое судно, без вести пропавшее несколько месяцев назад, и все дальнейшее оборачивается сущим кошмаром. Причем прошлое пассажиров окажется сплетенным меж собой паутиной тайн.

Бо Одар - режиссер, соавтор сценария и сопродюсер. Дата релиза еще не объявлена.