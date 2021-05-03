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Вышел первый тизер "1899" - нового сериала авторов "Тьмы"

Новости
    03.05.2021, 18:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland

В Сети доступен первый тизер - предельно угрюмый - сериала "1899", над созданием которого трудятся авторы стремительно ставшего культовым германского шоу "Тьма".

Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
Вышел трейлер новых фильмов Marvel: первые кадры "Вечных" с Джоли

Как и предыдущее предприятие, новый сериал Барана бо Одара находится под крылом Netflix - ролик размещен на YouTube-канале сервиса.

Согласно синопсису, первый сезон, в котором заявлены восемь эпизодов, расскажет о загадочных обстоятельствах, в которые попал корабль иммигрантов, стремящихся из Европы в Нью-Йорк. Пассажиры разных рас и сословий плывут в Америку в надежде на светлое будущее. Но что-то идет не так - в океане они натыкаются на другое судно, без вести пропавшее несколько месяцев назад, и все дальнейшее оборачивается сущим кошмаром. Причем прошлое пассажиров окажется сплетенным меж собой паутиной тайн.

Бо Одар - режиссер, соавтор сценария и сопродюсер. Дата релиза еще не объявлена.

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