Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.05.2021,  
09:53
Текст:  Светлана Цыганкова

F-35 приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

Фото: Donald R. Allen/wikimedia.org Фото: Donald R. Allen/wikimedia.org
Фото: Donald R. Allen/wikimedia.org

Воздушное пространство стран Балтии теперь будут охранять истребители ВВС Италии F-35 Lightning II. На авиабазе Эмари под Таллином ВВС Германии, которые занимались этим ранее, передали полномочия Военно-воздушным силам Италии.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео

Как сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии, впервые в Балтийской миссии воздушной безопасности участвуют итальянские истребители F-35 Lightning II. Пресс-релиз цитирует РИА Новости. Кстати, немецкие летчики выполняли патрулирование в Эстонии восемь месяцев. Сами же страны Балтии не имеют современных самолетов для воздушного патрулирования, поэтому с 2004 года этим занимаются страны НАТО в режиме ротации. Самолеты базируются в Литве на аэродроме Зокняй. С 2014-го эстонская авиабаза Эмари стала дополнительной площадкой.

Истребители F-35 Lightning II, которые будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии, являются частью 13-й итальянской авиагруппы. Она базируется на авиабазе Амендола в итальянской провинции Фоджия.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: iStock
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России 01.05.2021
Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео 29.04.2021
Учебный бой истребителей Балтийского флота показали на видео 26.04.2021
истребители
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Тренировку воздушного парада над Ростовом показали из кабины Су-34 30.04.2021
Видео: летчица рассказала о назначении приборов и кнопок в кабине F-15 26.04.2021
СМИ: Су-57 модифицируют для управления группой беспилотников 21.04.2021
Италия
Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем разведчика из Италии 16.08.2020
Боевой вертолет разбился об итальянский эсминец 07.11.2019