Головченко прокомментировал решение президента о передаче полномочий Совбезу

Премьер сообщил журналистам, что в составе членов СБ участвовал в подготовке предложений по анонсированному декрету, но его окончательная версия, пояснил он, будет зависеть от окончательного решения главы государства. "Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции Конституции: это возможность физического устранения руководства страны", - уточнил глава правительства.

По его словам, в проекте декрета определено, как будет функционировать государство в случае внештатной ситуации, чтобы не допустить потери управляемости страной и мобилизовать силы на сохранение спокойствия и безопасности граждан.

Как уже информировал "СОЮЗ", в апреле Александр Лукашенко заявил, что планирует подписать декрет о переходе СБ президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость. При этом президент дал понять, что анонсируемые им решения будут касаться исключительно внутренней ситуации в стране и ответят на вопрос: что если оппонентам власти удастся покушение на главу государства?

В то же время он подчеркнул, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя. "Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - подчеркнул белорусский лидер.