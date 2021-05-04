Кабмин выделил 3,9 млрд рублей на кредиты системообразующим предприятиям

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил дополнительно 3,9 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Средства предусмотрены под субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году.

Правилами господдержки установлен период субсидирования в один год с момента заключения кредитного договора, который заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года. Ставка по льготному займу составляет порядка 2,6% годовых. Средства кредита разрешено направлять в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

В 2020 году объем таких кредитов, взятых системообразующими компаниями, превысил 230 млрд рублей, было заключено 319 кредитных договоров с крупнейшими работодателями страны.