Кандидат в мэры Нью-Йорка из России считает свой акцент преимуществом

Русский акцент - не ограничение, а, наоборот, преимущество, считает уроженец Томска Виталий Филипченко. 10 лет назад он приехал в США и теперь баллотируется в мэры Нью-Йорка.

"У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают, откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом", - сказал Виталий Филипченко в интервью РИА Новости.

По его словам, американцы воспринимают его акцент с уважением, поскольку для них это показатель целеустремленности, смелости и силы характера.

"Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется", - пояснил он.

Филипченко добавил, что на дебатах не стесняется повторять, если его недопоняли.

При этом он рассказал, что с самого начала стремился как можно быстрее освоить язык страны, в которую приехал жить и работать. Так, чтобы быстрее адаптироваться, он старался все узнавать именно на английском.

Виталий Филипченко идет на выборы в качестве независимого кандидата. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие должны состояться 2 ноября.