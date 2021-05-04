Мурашко рассказал о режиме работы скорой до конца праздников

Медицинские учреждения и служба скорой помощи по всей стране до конца майских праздников будут работать в усиленном режиме, заявил 4 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Он подчеркнул, что для медицинской службы нерабочие дни традиционно стали одними из самых сложных. Так, например, в первые три дня месяца участились обращения граждан с травмами и отравлениями, в том числе алкоголем. Есть и смертельные случаи.

"К сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений граждан в больницы. Эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем", - подчеркнул министр.