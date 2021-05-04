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04.05.2021 17:30
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал о режиме работы скорой до конца праздников

Текст: Елена Манукиян

Медицинские учреждения и служба скорой помощи по всей стране до конца майских праздников будут работать в усиленном режиме, заявил 4 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Он подчеркнул, что для медицинской службы нерабочие дни традиционно стали одними из самых сложных. Так, например, в первые три дня месяца участились обращения граждан с травмами и отравлениями, в том числе алкоголем. Есть и смертельные случаи.

"К сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений граждан в больницы. Эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем", - подчеркнул министр.

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