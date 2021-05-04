Народный артист РФ Михаил Багдасаров умер от коронавируса

Прославленный дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер 4 мая в возрасте 75 лет в Москве.

Как передает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка, причиной смерти Багдасарова стала коронавирусная инфекция.

Михаил Ашотович Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. С детства мечтал стать дрессировщиком. С шестнадцати работал униформистом (человек, обслуживающий арену на репетициях и представлениях) в цирке.

В 1973-м начал выступать с самостоятельной программой - с крупными кошачьими: львы, тигры, леопарды и пумы.

Огромную славу стяжал номер Багдасарова "Давид Сасунский" - под музыку из "Спартака" Хачатуряна.