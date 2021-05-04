Переболевшую COVID Ларису Голубкину вновь госпитализировали

81-летняя народная артистка РСФСР Лариса Голубкина прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

По словам звезды "Гусарской баллады", она проходит курс реабилитации после перелома шейки бедра и перенесенной коронавирусной инфекции.

Актриса заверила, что чувствует себя нормально, передвигается самостоятельно и пребывает в бодром расположении духа.

"На реабилитации нахожусь. Я до этого ногу сломала. Сейчас восстанавливаюсь", - пояснила Лариса Ивановна в комментарии 5-tv.ru, пошутив, что ходит, но "не поёт еще".

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года вдова Андрея Миронова попала в больницу с переломом после того, как она неудачно упала на сцене родного театра Российской армии.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве и всенародную славу стяжала первой же ролью - Шурочки Азаровой в музыкальной комедии Рязанова "Гусарская баллада".