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Переболевшую COVID Ларису Голубкину вновь госпитализировали

Новости
    04.05.2021, 20:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

81-летняя народная артистка РСФСР Лариса Голубкина прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

Фото: youtube.com/ НТВ
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По словам звезды "Гусарской баллады", она проходит курс реабилитации после перелома шейки бедра и перенесенной коронавирусной инфекции.

Актриса заверила, что чувствует себя нормально, передвигается самостоятельно и пребывает в бодром расположении духа.

"На реабилитации нахожусь. Я до этого ногу сломала. Сейчас восстанавливаюсь", - пояснила Лариса Ивановна в комментарии 5-tv.ru, пошутив, что ходит, но "не поёт еще".

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года вдова Андрея Миронова попала в больницу с переломом после того, как она неудачно упала на сцене родного театра Российской армии.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве и всенародную славу стяжала первой же ролью - Шурочки Азаровой в музыкальной комедии Рязанова "Гусарская баллада".

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