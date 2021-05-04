Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС

Посольство России в Париже расценивает вызов российского посла Алексея Мешкова в МИД Франции как один из элементов согласованного демарша стран Евросоюза.

"Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС", - цитирует ТАСС заявление российской дипмиссии.

Вызов посла Мешкова во внешнеполитическое ведомство Франции связан с санкциями Москвы против представителей ЕС, об этом заявил представитель МИД республики.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон также заявил 4 мая, выступая в Национальном собрании республики, что на саммите ЕС, в котором в конце мая примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон, "мы будем выступать за необходимость придерживаться этой твердой линии и рассмотрим все возможные варианты мер".

Как заявили в посольстве РФ во Франции, "посол дал уже неоднократно озвучивавшиеся российской стороной разъяснения по этому поводу. Он особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц. Посол также подчеркнул, что власти ЕС неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от различного рода санкционных списков, в том числе и от включения в них парламентариев".