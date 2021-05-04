Почему москвичи все чаще платят за ЖКХ напрямую поставщикам

Жители сотен многоэтажек в Москве и Подмосковье каждый год заключают прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и начинают платить за отопление, горячую и холодную воду, газ и другие ресурсы напрямую поставщикам. Причем такие решения жильцы принимают целыми домами, на общих собраниях, а нередко к этому подталкивают даже сами управляющие компании. Кому это выгодно и какие подводные камни здесь ожидают жителей в таких расчетах? Корреспондент "РГ" попробовал разобраться.

Где деньги, Зин?

Поводом к написанию этой статьи послужила ситуация, с которой столкнулся я сам. Управляющая моей подмосковной многоэтажкой компания недавно запустила электронное общедомовое собрание, львиная доля вопросов в повестке которого касалась заключения прямых договоров. В общедомовом чате разразилась настоящая буря. "Нам-то это зачем?" - интересовались жильцы. Управдом отвечал просто: сейчас с поставщиками ресурсов компания рассчитывается сама. А среди жильцов всегда есть те, кто не платит. В результате плату за них вносит УК, которая "снимает" деньги с других статей - прежде всего обслуживания и ремонта. В итоге получается, что за неплательщиков расплачиваются добросовестные жители - их деньги могли бы пойти на замену входной двери в подъезде или премию дворнику за ударный труд снежной зимой, но вместо этого растворились на счетах поставщиков ресурсов.

Жителей многоэтажки такое откровение повергло в шок, однако дела действительно обстоят именно так, подтвердил "РГ" руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Московской области Валерий Мамчур. "Даже если 5% жильцов регулярно не платят, то управляющую компанию это постепенно ведет к банкротству, ведь поставщикам ресурсов ей нужно платить сполна, - подчеркивает он. - Кроме того, такое положение вещей сказывается на содержании и текущем ремонте дома - эти статьи расходов страдают".

Более того, на прямых договорах обычно настаивают порядочные управдомы - они хотят снять с себя обязанность платить "за того парня". А УК, которые забирают себе деньги жителей и не передают их поставщикам ресурсов, напротив, в прямых договорах видят для себя угрозу. Но в таких случаях уже сами ресурсники могут инициировать переход на прямую работу с потребителями, чем регулярно пользуются.

В "Мосэнергосбыте", к примеру, "РГ" рассказали, что только в этом году разорвали договоры с управленцами 14 много­этажек в столичном регионе. В прошлом году по этой схеме на прямые договоры перешли жители еще 75 домов, а в 2019-м - 50. Такое право у ресурсоснабжающей организации возникает, если УК допускает задолженность минимум за два месяца.

Впрочем, куда чаще на прямые расчеты с энергетиками переходят сами жильцы. Особенно популярно это стало после того, как правила упростили в 2019 году на федеральном уровне. "Если в 2018 году мы приняли 106 домов, то в 2019-м уже 235, в 2020-м - 629, а за 4 месяца текущего года - 378", - перечисляют в "Мосэнергосбыте". Для понимания: 378 домов, перешедших на прямые договоры в этом году, - это почти 38,5 тысячи человек. Причем желающих с каждым годом становится все больше, и энергетики подтверждают: инициативу проявляют как сами жильцы, так и управдомы.

Вам сколько платежек?

Но если все так радужно, то почему же вообще все не ушли от посредников в виде УК и не начали вести расчеты напрямую? Как всегда, у любого решения есть не только плюсы, но и минусы. Поговорим о них.

Во-первых, объясняет "РГ" Валерий Мамчур, переход на прямые договоры может вызвать проблему множества платежек, если единого расчетного центра нет. То есть каждый поставщик начнет выставлять свои счета, а их оплата в начале каждого месяца будет превращаться в квест - вместо единой платежки будете разбираться с кипой квитков. "Во-вторых, в случае ошибочных начислений отстаивать свои права будет сложнее, - добавляет Мамчур. - Управляющая компания обычно находится рядом, на нее легче "надавить" с помощью жилищной инспекции, а вот найти правду у поставщика ресурсов труднее. Впрочем, добросовестная УК в любом случае должна быть на стороне жильцов и помогать им разбираться с ресурсниками, даже если заключены прямые договоры".

Поставщики ресурсов, кстати, тоже не горят желанием вести расчеты напрямую. Для них это трудозатратно - надо содержать расчетный центр, платить зарплату сотрудникам, следить за достоверностью сведений, например, показаний счетчиков. И если бы все УК платили по счетам вовремя, то ресурсники не спешили бы иметь прямые отношения с жителями.

Порядочные управляющие компании обычно сами настаивают на прямых договорах

Кроме того, поставщики ресурсов тоже понимают, что часть жильцов не платят за коммуналку - кто-то поступает так регулярно, кто-то время от времени. И взыскать долги с них обычно сложнее, чем с управляющей компании. Подтверждает это и председатель столичного ТСЖ "Рублевские огни" Марина Владимирова - она говорит, что суды с должниками тянутся очень долго и получить деньги даже с судебным решением в руках бывает непросто. Тем не менее в переходе на прямые договоры в своем случае она не видит смысла. "Во-первых, нам все равно частично нужно будет вести расчеты самим, ведь отопление, вода и другие ресурсы нужны и для обслуживания общедомового имущества, тех же подъездов, - объясняет она "РГ". - Кроме того, конкретно в нашем доме стоит индивидуальный тепловой пункт, благодаря которому мы можем платить за полученное тепло по факту. И сейчас мы сами контролируем ситуацию, передаем показания ИТП и следим за достоверностью расчетов и перерасчетов. Передавать это на откуп поставщику я не вижу смысла".

Кстати

Решайте сами

Тоже задумались о переходе на прямые договоры? Для начала этот вопрос стоит обсудить с управляющей компанией и жильцами. Но даже если управдом против, решения общедомового собрания будет достаточно. В нем нужно указать дату перехода на прямые договоры - с этой даты они будут считаться заключенными автоматически. Куда-то ехать и что-то подписывать жильцам не придется - договоры заключаются по факту решения общедомового собрания.