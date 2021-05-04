В Калуге открыли обновленную Доску Почета "Дела и люди"

Обновленную Доску Почета "Дела и люди" открыли в Калуге. На нее занесены имена двадцати выдающихся калужан - представители образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Губернатора Константин Горобцов, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов, председатель Совета старейшин, Почетный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, руководители подразделений Городской Управы, представители предприятий и учреждений города.

- Ежегодно 1 мая мы открываем Доску Почета "Дела и люди", фотографии на ней меняются, но неизменным остается одно - на Доску Почета заносятся люди, которые ответственно, качественно трудятся, приносят пользу обществу и нашему родному городу, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Работая в различных сферах - строительстве, производстве, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, все они стремятся быть лучшими в профессии, быть примером для коллег. Все занесенные на Доску Почета пользуются авторитетом в коллективах, ведь выдвигают кандидатуры именно трудовые коллективы. Желаю всем удостоенным сегодня чести быть занесенными на Доску Почета счастья и благополучия, успехов в труде и новых достижений!

Юрий Моисеев и Дмитрий Денисов вручили цветы и дипломы отличившимся калужанам.

- Труд является единственным источником благосостояния любой страны, вы добились выдающихся результатов в труде, благодаря вам Калуга развивается добивается новых успехов, - обратился к награжденным Дмитрий Денисов. - От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов и мирного неба.

Юрий Моисеев также поздравил калужан с Днем весны и труда и пожелал крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо родного города.