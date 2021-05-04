В Калуге открыли обновленную Доску Почета "Дела и люди"

Новости

Сгоревшая в Москве гостиница раньше была банком 12:41
Жена Билла Гейтса отказалась от алиментов после развода 12:38
В Мехико завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста 12:37
Умер "польский Джеймс Бонд" Бронислав Цесляк 12:34
На Урале будут судить водителя Porsche, насмерть сбившего пенсионерку 12:30
Петербург возобновил авиасообщение с Каиром 12:26
Врач рассказала об опасности коронавируса для системы кровообращения 12:18
Строительство "Северного потока-2" в Германии может возобновиться в конце мая 11:56
Видео с награждением Дзюбы в костюме Дэдпула собрало почти 3 млн просмотров 11:51
Число погибших при обрушении метромоста в Мехико увеличилось до 23 11:47
Менее 500 россиян осталось в Непале, закрывающемся из-за коронавируса 11:47
В Бурятии нашли тела двух туристов, попавших в лавину 11:41
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 11:38
Более 8 тысяч консультаций для ветеранов провели в московских центрах госуслуг 11:38
В Дании открывают театры и спортзалы 11:28
Кандидат в мэры Нью-Йорка из России считает свой акцент преимуществом 11:24
На Сахалине команды сыграли в "полярный" футбол 11:22
Правительство поможет Чечне в подготовке кадров со средним образованием 11:22
Студент из Бурятии дважды спас человека при пожаре 11:16
В Турции ужесточили локдаун, запретив покупки в магазинах 11:15
СМИ: Панарин может пропустить остаток сезона в НХЛ 11:12
В Сургуте врача будут судить по делу о взятках за срочные операции 11:10
Оперштаб: Еще 1 584 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:07
Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице 11:06
Беларусь установила тарифы для новых маршрутов транспортировки нефти 11:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 11:16

В Калуге открыли обновленную Доску Почета "Дела и люди"

Обновленную Доску Почета "Дела и люди" открыли в Калуге. На нее занесены имена двадцати выдающихся калужан - представители образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.
В Калуге открыли обновленную Доску Почета «Дела и люди» Фото: Городская дума города Калуги В Калуге открыли обновленную Доску Почета «Дела и люди» Фото: Городская дума города Калуги
В Калуге открыли обновленную Доску Почета «Дела и люди» Фото: Городская дума города Калуги

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Губернатора Константин Горобцов, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов, председатель Совета старейшин, Почетный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, руководители подразделений Городской Управы, представители предприятий и учреждений города.

Фото: Городская дума города Калуги
Калужане написали "Диктант Победы"

- Ежегодно 1 мая мы открываем Доску Почета "Дела и люди", фотографии на ней меняются, но неизменным остается одно - на Доску Почета заносятся люди, которые ответственно, качественно трудятся, приносят пользу обществу и нашему родному городу, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Работая в различных сферах - строительстве, производстве, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, все они стремятся быть лучшими в профессии, быть примером для коллег. Все занесенные на Доску Почета пользуются авторитетом в коллективах, ведь выдвигают кандидатуры именно трудовые коллективы. Желаю всем удостоенным сегодня чести быть занесенными на Доску Почета счастья и благополучия, успехов в труде и новых достижений!

Юрий Моисеев и Дмитрий Денисов вручили цветы и дипломы отличившимся калужанам.

- Труд является единственным источником благосостояния любой страны, вы добились выдающихся результатов в труде, благодаря вам Калуга развивается добивается новых успехов, - обратился к награжденным Дмитрий Денисов. - От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов и мирного неба.

Юрий Моисеев также поздравил калужан с Днем весны и труда и пожелал крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо родного города.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Калужская область ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19
Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею
СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в гостинице в Москве
Россиянам напомнили о наказании при досрочном погашении кредита
Юрист предупредил дачников о штрафе за одуванчики и ромашку