За сутки в России подтверждено 7 700 случаев COVID-19 в 82 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,2% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2050

2 Санкт-Петербург 709

3 Московская область 625

4 Ростовская область 220

5 Воронежская область 149

6 Самарская область 139

7 Иркутская область 132

8 Саратовская область 126

9 Красноярский край 113

10 Нижегородская область 113

11 Челябинская область 105

12 Свердловская область 104

13 Пермский край 100

14 Республика Крым 98

15 Волгоградская область 98

16 Республика Башкортостан 96

17 Краснодарский край 95

18 Ленинградская область 90

19 Ульяновская область 88

20 Пензенская область 86

21 Республика Саха (Якутия) 85

22 Ярославская область 79

23 Новосибирская область 75

24 Белгородская область 72

25 Брянская область 71

26 Псковская область 69

27 Курская область 69

28 Тверская область 67

29 Алтайский край 67

30 Кировская область 66

31 Кемеровская область 65

32 Ивановская область 62

33 Оренбургская область 62

34 Липецкая область 61

35 Астраханская область 58

36 Калининградская область 56

37 Архангельская область 54

38 Владимирская область 54

39 Тульская область 53

40 Омская область 53

41 Калужская область 52

42 Республика Чувашия 52

43 Смоленская область 51

44 Ставропольский край 51

45 Орловская область 50

46 Рязанская область 50

47 Удмуртская Республика 48

48 Ханты-Мансийский автономный округ 46

49 Тамбовская область 45

50 Тюменская область 45

51 Республика Карелия 44

52 Республика Дагестан 44

53 Вологодская область 40

54 Новгородская область 38

55 Республика Татарстан 35

56 Курганская область 33

57 Костромская область 29

58 Республика Мордовия 29

59 Республика Коми 27

60 Республика Бурятия 27

61 Забайкальский край 27

62 Томская область 26

63 Мурманская область 25

64 Кабардино-Балкарская Республика 22

65 Хабаровский край 22

66 Приморский край 21

67 Севастополь 19

68 Республика Хакасия 19

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

70 Республика Марий Эл 15

71 Амурская область 14

72 Карачаево-Черкесская Республика 12

73 Республика Ингушетия 11

74 Республика Северная Осетия-Алания 10

75 Чеченская Республика 10

76 Камчатский край 8

77 Республика Адыгея 8

78 Республика Калмыкия 7

79 Магаданская область 2

80 Республика Тыва 2

81 Сахалинская область 2

82 Республика Алтай 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 839 514 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%

3. Магаданская область 0,02% За последние сутки подтверждено 337 смертей Москва 61 Санкт-Петербург 34 Нижегородская область 15 Пермский край 13 Краснодарский край 12 Московская область 10 Самарская область 10 Красноярский край 10 Воронежская область 9 Ульяновская область 8 Свердловская область 8 Иркутская область 8 Тульская область 7 Волгоградская область 7 Смоленская область 6 Тверская область 6 Удмуртская Республика 6 Оренбургская область 6 Томская область 6 Орловская область 5 Псковская область 5 Республика Крым 5 Пензенская область 5 Челябинская область 5 Владимирская область 4 Вологодская область 4 Ленинградская область 4 Ставропольский край 4 Республика Карелия 3 Севастополь 3 Республика Башкортостан 3 Республика Чувашия 3 Алтайский край 3 Новосибирская область 3 Белгородская область 2 Ивановская область 2 Калужская область 2 Липецкая область 2 Тамбовская область 2 Ярославская область 2 Архангельская область 2 Мурманская область 2 Республика Адыгея 2 Республика Мордовия 2 Саратовская область 2 Кемеровская область 2 Республика Бурятия 2 Республика Саха (Якутия) 2 Рязанская область 1 Республика Калмыкия 1 Астраханская область 1 Республика Марий Эл 1 Омская область 1 Забайкальский край 1 Приморский край 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 111 535 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 755 человек Москва 1584 Санкт-Петербург 801 Московская область 407 Ростовская область 198 Псковская область 197 Нижегородская область 163 Воронежская область 150 Самарская область 144 Свердловская область 111 Саратовская область 107 Челябинская область 104 Республика Башкортостан 99 Ульяновская область 91 Краснодарский край 90 Красноярский край 90 Пензенская область 89 Ярославская область 83 Калининградская область 82 Курская область 81 Новгородская область 78 Ивановская область 73 Кировская область 72 Архангельская область 69 Ленинградская область 69 Оренбургская область 69 Иркутская область 69 Волгоградская область 68 Брянская область 63 Удмуртская Республика 62 Алтайский край 60 Республика Крым 58 Тверская область 57 Орловская область 56 Республика Карелия 56 Омская область 56 Астраханская область 55 Калужская область 53 Тульская область 52 Владимирская область 51 Кемеровская область 49 Рязанская область 48 Тюменская область 48 Забайкальский край 48 Ханты-Мансийский автономный округ 46 Вологодская область 41 Республика Дагестан 39 Пермский край 38 Хабаровский край 33 Республика Чувашия 32 Курганская область 29 Республика Бурятия 24 Тамбовская область 23 Кабардино-Балкарская Республика 23 Республика Коми 22 Смоленская область 21 Белгородская область 20 Ямало-Ненецкий автономный округ 19 Республика Мордовия 18 Севастополь 17 Республика Марий Эл 17 Амурская область 16 Ставропольский край 15 Приморский край 15 Новосибирская область 13 Республика Калмыкия 12 Сахалинская область 12 Липецкая область 11 Камчатский край 11 Республика Татарстан 10 Республика Северная Осетия - Алания 9 Чеченская Республика 9 Республика Адыгея 8 Костромская область 7 Республика Тыва 7 Республика Хакасия 6 Томская область 6 Карачаево-Черкесская Республика 5 Республика Саха (Якутия) 5 Мурманская область 2 Республика Алтай 2 Магаданская область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 457 044. Мурашко: Полностью привиты от коронавируса 9 млн россиян