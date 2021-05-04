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04.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 7 700 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,2% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2050
  • 2 Санкт-Петербург 709
  • 3 Московская область 625
  • 4 Ростовская область 220
  • 5 Воронежская область 149
  • 6 Самарская область 139
  • 7 Иркутская область 132
  • 8 Саратовская область 126
  • 9 Красноярский край 113
  • 10 Нижегородская область 113
  • 11 Челябинская область 105
  • 12 Свердловская область 104
  • 13 Пермский край 100
  • 14 Республика Крым 98
  • 15 Волгоградская область 98
  • 16 Республика Башкортостан 96
  • 17 Краснодарский край 95
  • 18 Ленинградская область 90
  • 19 Ульяновская область 88
  • 20 Пензенская область 86
  • 21 Республика Саха (Якутия) 85
  • 22 Ярославская область 79
  • 23 Новосибирская область 75
  • 24 Белгородская область 72
  • 25 Брянская область 71
  • 26 Псковская область 69
  • 27 Курская область 69
  • 28 Тверская область 67
  • 29 Алтайский край 67
  • 30 Кировская область 66
  • 31 Кемеровская область 65
  • 32 Ивановская область 62
  • 33 Оренбургская область 62
  • 34 Липецкая область 61
  • 35 Астраханская область 58
  • 36 Калининградская область 56
  • 37 Архангельская область 54
  • 38 Владимирская область 54
  • 39 Тульская область 53
  • 40 Омская область 53
  • 41 Калужская область 52
  • 42 Республика Чувашия 52
  • 43 Смоленская область 51
  • 44 Ставропольский край 51
  • 45 Орловская область 50
  • 46 Рязанская область 50
  • 47 Удмуртская Республика 48
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 46
  • 49 Тамбовская область 45
  • 50 Тюменская область 45
  • 51 Республика Карелия 44
  • 52 Республика Дагестан 44
  • 53 Вологодская область 40
  • 54 Новгородская область 38
  • 55 Республика Татарстан 35
  • 56 Курганская область 33
  • 57 Костромская область 29
  • 58 Республика Мордовия 29
  • 59 Республика Коми 27
  • 60 Республика Бурятия 27
  • 61 Забайкальский край 27
  • 62 Томская область 26
  • 63 Мурманская область 25
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 22
  • 65 Хабаровский край 22
  • 66 Приморский край 21
  • 67 Севастополь 19
  • 68 Республика Хакасия 19
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 70 Республика Марий Эл 15
  • 71 Амурская область 14
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 73 Республика Ингушетия 11
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 75 Чеченская Республика 10
  • 76 Камчатский край 8
  • 77 Республика Адыгея 8
  • 78 Республика Калмыкия 7
  • 79 Магаданская область 2
  • 80 Республика Тыва 2
  • 81 Сахалинская область 2
  • 82 Республика Алтай 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 839 514 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%
  • 3. Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 337 смертей
  1. Москва 61
  2. Санкт-Петербург 34
  3. Нижегородская область 15
  4. Пермский край 13
  5. Краснодарский край 12
  6. Московская область 10
  7. Самарская область 10
  8. Красноярский край 10
  9. Воронежская область 9
  10. Ульяновская область 8
  11. Свердловская область 8
  12. Иркутская область 8
  13. Тульская область 7
  14. Волгоградская область 7
  15. Смоленская область 6
  16. Тверская область 6
  17. Удмуртская Республика 6
  18. Оренбургская область 6
  19. Томская область 6
  20. Орловская область 5
  21. Псковская область 5
  22. Республика Крым 5
  23. Пензенская область 5
  24. Челябинская область 5
  25. Владимирская область 4
  26. Вологодская область 4
  27. Ленинградская область 4
  28. Ставропольский край 4
  29. Республика Карелия 3
  30. Севастополь 3
  31. Республика Башкортостан 3
  32. Республика Чувашия 3
  33. Алтайский край 3
  34. Новосибирская область 3
  35. Белгородская область 2
  36. Ивановская область 2
  37. Калужская область 2
  38. Липецкая область 2
  39. Тамбовская область 2
  40. Ярославская область 2
  41. Архангельская область 2
  42. Мурманская область 2
  43. Республика Адыгея 2
  44. Республика Мордовия 2
  45. Саратовская область 2
  46. Кемеровская область 2
  47. Республика Бурятия 2
  48. Республика Саха (Якутия) 2
  49. Рязанская область 1
  50. Республика Калмыкия 1
  51. Астраханская область 1
  52. Республика Марий Эл 1
  53. Омская область 1
  54. Забайкальский край 1
  55. Приморский край 1
  56. Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 111 535 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 755 человек
  1. Москва 1584
  2. Санкт-Петербург 801
  3. Московская область 407
  4. Ростовская область 198
  5. Псковская область 197
  6. Нижегородская область 163
  7. Воронежская область 150
  8. Самарская область 144
  9. Свердловская область 111
  10. Саратовская область 107
  11. Челябинская область 104
  12. Республика Башкортостан 99
  13. Ульяновская область 91
  14. Краснодарский край 90
  15. Красноярский край 90
  16. Пензенская область 89
  17. Ярославская область 83
  18. Калининградская область 82
  19. Курская область 81
  20. Новгородская область 78
  21. Ивановская область 73
  22. Кировская область 72
  23. Архангельская область 69
  24. Ленинградская область 69
  25. Оренбургская область 69
  26. Иркутская область 69
  27. Волгоградская область 68
  28. Брянская область 63
  29. Удмуртская Республика 62
  30. Алтайский край 60
  31. Республика Крым 58
  32. Тверская область 57
  33. Орловская область 56
  34. Республика Карелия 56
  35. Омская область 56
  36. Астраханская область 55
  37. Калужская область 53
  38. Тульская область 52
  39. Владимирская область 51
  40. Кемеровская область 49
  41. Рязанская область 48
  42. Тюменская область 48
  43. Забайкальский край 48
  44. Ханты-Мансийский автономный округ 46
  45. Вологодская область 41
  46. Республика Дагестан 39
  47. Пермский край 38
  48. Хабаровский край 33
  49. Республика Чувашия 32
  50. Курганская область 29
  51. Республика Бурятия 24
  52. Тамбовская область 23
  53. Кабардино-Балкарская Республика 23
  54. Республика Коми 22
  55. Смоленская область 21
  56. Белгородская область 20
  57. Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  58. Республика Мордовия 18
  59. Севастополь 17
  60. Республика Марий Эл 17
  61. Амурская область 16
  62. Ставропольский край 15
  63. Приморский край 15
  64. Новосибирская область 13
  65. Республика Калмыкия 12
  66. Сахалинская область 12
  67. Липецкая область 11
  68. Камчатский край 11
  69. Республика Татарстан 10
  70. Республика Северная Осетия - Алания 9
  71. Чеченская Республика 9
  72. Республика Адыгея 8
  73. Костромская область 7
  74. Республика Тыва 7
  75. Республика Хакасия 6
  76. Томская область 6
  77. Карачаево-Черкесская Республика 5
  78. Республика Саха (Якутия) 5
  79. Мурманская область 2
  80. Республика Алтай 2
  81. Магаданская область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 457 044.

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