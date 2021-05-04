За сутки в России подтверждено 7 700 случаев COVID-19 в 82 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,2% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2050
- 2 Санкт-Петербург 709
- 3 Московская область 625
- 4 Ростовская область 220
- 5 Воронежская область 149
- 6 Самарская область 139
- 7 Иркутская область 132
- 8 Саратовская область 126
- 9 Красноярский край 113
- 10 Нижегородская область 113
- 11 Челябинская область 105
- 12 Свердловская область 104
- 13 Пермский край 100
- 14 Республика Крым 98
- 15 Волгоградская область 98
- 16 Республика Башкортостан 96
- 17 Краснодарский край 95
- 18 Ленинградская область 90
- 19 Ульяновская область 88
- 20 Пензенская область 86
- 21 Республика Саха (Якутия) 85
- 22 Ярославская область 79
- 23 Новосибирская область 75
- 24 Белгородская область 72
- 25 Брянская область 71
- 26 Псковская область 69
- 27 Курская область 69
- 28 Тверская область 67
- 29 Алтайский край 67
- 30 Кировская область 66
- 31 Кемеровская область 65
- 32 Ивановская область 62
- 33 Оренбургская область 62
- 34 Липецкая область 61
- 35 Астраханская область 58
- 36 Калининградская область 56
- 37 Архангельская область 54
- 38 Владимирская область 54
- 39 Тульская область 53
- 40 Омская область 53
- 41 Калужская область 52
- 42 Республика Чувашия 52
- 43 Смоленская область 51
- 44 Ставропольский край 51
- 45 Орловская область 50
- 46 Рязанская область 50
- 47 Удмуртская Республика 48
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 46
- 49 Тамбовская область 45
- 50 Тюменская область 45
- 51 Республика Карелия 44
- 52 Республика Дагестан 44
- 53 Вологодская область 40
- 54 Новгородская область 38
- 55 Республика Татарстан 35
- 56 Курганская область 33
- 57 Костромская область 29
- 58 Республика Мордовия 29
- 59 Республика Коми 27
- 60 Республика Бурятия 27
- 61 Забайкальский край 27
- 62 Томская область 26
- 63 Мурманская область 25
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 22
- 65 Хабаровский край 22
- 66 Приморский край 21
- 67 Севастополь 19
- 68 Республика Хакасия 19
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 70 Республика Марий Эл 15
- 71 Амурская область 14
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 73 Республика Ингушетия 11
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 75 Чеченская Республика 10
- 76 Камчатский край 8
- 77 Республика Адыгея 8
- 78 Республика Калмыкия 7
- 79 Магаданская область 2
- 80 Республика Тыва 2
- 81 Сахалинская область 2
- 82 Республика Алтай 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 839 514 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область 0,01%
- 3. Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 337 смертей
- Москва 61
- Санкт-Петербург 34
- Нижегородская область 15
- Пермский край 13
- Краснодарский край 12
- Московская область 10
- Самарская область 10
- Красноярский край 10
- Воронежская область 9
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 8
- Иркутская область 8
- Тульская область 7
- Волгоградская область 7
- Смоленская область 6
- Тверская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Оренбургская область 6
- Томская область 6
- Орловская область 5
- Псковская область 5
- Республика Крым 5
- Пензенская область 5
- Челябинская область 5
- Владимирская область 4
- Вологодская область 4
- Ленинградская область 4
- Ставропольский край 4
- Республика Карелия 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Чувашия 3
- Алтайский край 3
- Новосибирская область 3
- Белгородская область 2
- Ивановская область 2
- Калужская область 2
- Липецкая область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Архангельская область 2
- Мурманская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Мордовия 2
- Саратовская область 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Рязанская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Омская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 111 535 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 755 человек
- Москва 1584
- Санкт-Петербург 801
- Московская область 407
- Ростовская область 198
- Псковская область 197
- Нижегородская область 163
- Воронежская область 150
- Самарская область 144
- Свердловская область 111
- Саратовская область 107
- Челябинская область 104
- Республика Башкортостан 99
- Ульяновская область 91
- Краснодарский край 90
- Красноярский край 90
- Пензенская область 89
- Ярославская область 83
- Калининградская область 82
- Курская область 81
- Новгородская область 78
- Ивановская область 73
- Кировская область 72
- Архангельская область 69
- Ленинградская область 69
- Оренбургская область 69
- Иркутская область 69
- Волгоградская область 68
- Брянская область 63
- Удмуртская Республика 62
- Алтайский край 60
- Республика Крым 58
- Тверская область 57
- Орловская область 56
- Республика Карелия 56
- Омская область 56
- Астраханская область 55
- Калужская область 53
- Тульская область 52
- Владимирская область 51
- Кемеровская область 49
- Рязанская область 48
- Тюменская область 48
- Забайкальский край 48
- Ханты-Мансийский автономный округ 46
- Вологодская область 41
- Республика Дагестан 39
- Пермский край 38
- Хабаровский край 33
- Республика Чувашия 32
- Курганская область 29
- Республика Бурятия 24
- Тамбовская область 23
- Кабардино-Балкарская Республика 23
- Республика Коми 22
- Смоленская область 21
- Белгородская область 20
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Республика Мордовия 18
- Севастополь 17
- Республика Марий Эл 17
- Амурская область 16
- Ставропольский край 15
- Приморский край 15
- Новосибирская область 13
- Республика Калмыкия 12
- Сахалинская область 12
- Липецкая область 11
- Камчатский край 11
- Республика Татарстан 10
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Чеченская Республика 9
- Республика Адыгея 8
- Костромская область 7
- Республика Тыва 7
- Республика Хакасия 6
- Томская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Мурманская область 2
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 457 044.