В Башкирии мошенники попытались продать дом сидящего в колонии мужчины

Жилой дом и земельный участок, принадлежащие отбывающему наказание мужчине, попытались продать в Башкирии. Эту попытку пресекли сотрудники управления Росреестра по РБ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, документы с признаками подделки были предоставлены для регистрации перехода права собственности на жилой дом и земельный участок на основании договора купли-продажи. Но сотрудники Росрестра, проводившие правовую экспертизу, установили несоответствие: собственник недвижимости находится в колонии за совершение преступления. Кроме того, владелец дома заранее обезопасил свое имущество: в Едином госреестре недвижимости имеется специальная запись о невозможности проводить сделки с домом и землей без личного участия собственника.

Учитывая, что мужчина не мог лично обратиться с заявлением о регистрации перехода права собственности. У госрегистраторов возникло подозрение, что при совершении сделки неизвестный воспользовался поддельным паспортом на имя собственника.

Материалы по этому делу направлены в правоохранительные органы для проведения проверки.

В Росреестре напоминают, что обезопасить от мошенников свое недвижимое имущество может каждый: для этого нужно лишь обратиться в Росреестр или МФЦ с заявлением о том, что регистрировать переход права на принадлежащий ему объект недвижимости можно только при его личном присутствии. Эта услуга бесплатная.