В Уфе при строительстве школы нашли нарушения на 4,6 млн рублей

Два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Мошенничество" возбуждены по материалам прокурорской проверки, которая выявила нарушения при строительстве школы в Демском районе Уфы.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, весной 2018 года управление капитального строительства РБ заключило государственный контракт с ООО "Башгражданстрой" на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования для строящейся в Демском районе Уфы школы. Прокурорская проверка выявила, что несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора, ему полностью оплатили невыполненные и несоответствующие проектной документации работы. Кроме того, часть выполненных работ была оплачена по завышенной стоимости, сообщает прокуратура РБ.

Ущерб оценивается в сумму свыше 4,6 миллиона рублей. Материалы проверки прокуратура Октябрьского района Уфы направила в следственные органы.