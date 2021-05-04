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04.05.2021 11:06

Команда "Заря" из кемеровского детдома №2 отправляется покорять Сочи

В Новосибирске завершился региональный отборочный турнир XVI Открытых всероссийских соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя", которые проходят под эгидой МегаФона. Победителями турнира стали команды детского дома №2 города Кемерово, которые в конце мая отправятся в Сочи и представят сибирский регион в финале соревнований.
Фото: ПАО "МегаФон" Фото: ПАО "МегаФон"
Фото: ПАО "МегаФон"

На региональный этап чемпионата приехали команды, ставшие победителями у себя дома. В старшей возрастной группе (14-15 лет) играли команды из Омска, Кемерово, Томска и Красноярска, младшая возрастная группа (12-13 лет) была представлена игроками из Томска и Кузбасса.

Обладателями золотых медалей сибирского регионального этапа стали воспитанники детского дома №2 города Кемерово. В младшей возрастной группе команда "Заря" обыграла томских сверстников со счетом 5:1, а в старшей группе напряженная борьба шла практически до финального свистка. В заключительном матче кемеровские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду "Лидер" из Партизанского детского дома Красноярского края, которая до этого также не имела ни одного поражения. Таким образом, уже летом юные футболисты из Кемерово отправятся в Сочи на заключительный этап соревнований. В 2018 году команда "Заря" дошла до полуфинала и стала бронзовым призером общероссийского турнира.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, турнир "Будущее зависит от тебя" снова подарил ребятам возможность проявить свое мастерство и характер в борьбе за медали сибирского этапа и путевку на финал в Сочи, - отметил технический директор территории Дальний Восток и Сибирь Сергей Дорофеев. - Кроме матчевых встреч мы провели для участников познавательную викторину об особенностях работы инженеров связи, и наши сотрудники лично рассказали о секретах своей профессии".

Стоит отметить, что за все время проведения турнира сибирские команды пять раз становились сильнейшими - в 2010 году победу праздновали команды из Красноярска (в обеих возрастных группах), в 2014 году золотые медали из Сочи завоевала команда из Мошковского детского дома Новосибирской области. В 2015 и 2016 годах кубок поднимали воспитанники Канского детского дома (Красноярский край).

Победители и призеры соревнований, старшая возрастная группа (2005-2006 г. р.):

"Заря", Кемеровская область - I место

"Лидер", Красноярский край - II место

"Мечта", Омская область - III место

Победители и призеры соревнований, младшая возрастная группа (2007-2008 г.р.):

"Заря", Кемеровская область - I место

"Дельфины", Томская область - II место

Индивидуальные награды:

Старшая возрастная группа

Лучший игрок - Елизаров Артем, "Лидер"

Лучший нападающий - Смыслов Александр, "Заря"

Лучший защитник - Сердюков Андрей, "Мечта"

Лучший вратарь - Миренкова Олеся, "Синегорье"

Младшая возрастная группа

Лучший игрок - Рыбаков Денис, "Дельфины"

Лучший нападающий - Куликов Джинхангир, "Заря"

Лучший защитник - Кузьминов Иван, "Заря"

Лучший вратарь - Кульбащенко Владимир, "Дельфины"

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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