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04.05.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

В Мурманской области на трассе "Кола" в ДТП погибли журналисты

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

В Мурманской области на федеральной трассе "Кола" в половине четвертого утра во вторник произошло ДТП - столкнулись два автомобиля. Три человека погибли еще до приезда бригады медиков.

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В распространенной информации ГИБДД по Мурманской области сообщается, что ЧП произошло на 1357-м километре автодороги. За рулем одной иномарки был 22-летний водитель, он остался жив. Во втором автомобиле находился водитель и две женщины, которые погибли на месте.

Позже стало известно, что все они - журналисты. В группе в соцсети Народного ТВ сообщили, что погибли Марина Котомкина, креативный директор редакции и ведущая программы "Новости", Вера Белоусова - сотрудник управления по информационной политике горно-обогатительного комплекса и ее супруг Александр Андронов.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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