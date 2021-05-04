В Мурманской области на трассе "Кола" в ДТП погибли журналисты

В Мурманской области на федеральной трассе "Кола" в половине четвертого утра во вторник произошло ДТП - столкнулись два автомобиля. Три человека погибли еще до приезда бригады медиков.

В распространенной информации ГИБДД по Мурманской области сообщается, что ЧП произошло на 1357-м километре автодороги. За рулем одной иномарки был 22-летний водитель, он остался жив. Во втором автомобиле находился водитель и две женщины, которые погибли на месте.

Позже стало известно, что все они - журналисты. В группе в соцсети Народного ТВ сообщили, что погибли Марина Котомкина, креативный директор редакции и ведущая программы "Новости", Вера Белоусова - сотрудник управления по информационной политике горно-обогатительного комплекса и ее супруг Александр Андронов.