К 800-летию Александра Невского в здании Присутственных мест Новгородского Кремля проходит выставка "Александр Невский: легенда о воине". Это часть большого выставочного проекта "Александр Невский: великий северный путь", который продлится до конца года. Из колыбели русской государственности выставка отправится во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а оттуда в Музей истории Санкт-Петербурга. В преддверии юбилея святого благоверного князя на выставке побывал корреспондент "Родины".

Достоверных сведений об Александре Невском практически не сохранилось, но выставка по крупицам воссоздает его эпоху, благо уникальная новгородская почва сохранила для нас тысячи артефактов XIII-XIV веков - из металла, кожи и даже дерева. В начале экспозиции - игрушечные деревянные мечи, таких в Новгороде найдено около сотни. Хоть и родился Александр Ярославич в Переславле-Залесском, ребенком, познавая азы ратного дела, вероятно играл с подобными. Судьба связала Александра и его старшего брата Федора с Великим Новгородом рано: в шестилетнем возрасте по наказу отца Ярослава Всеволодовича княжичи приехали сюда учиться. Новгород в XIII веке соперничал с Константинополем за звание крупнейшего города Европы, его площадь составляла 450 гектаров - для сравнения, территория средневекового Парижа - 20 гектаров. Это был огромный и, как нарек его Н. М. Карамзин, - "буйный" город, настоящий Вавилон: здесь можно было встретить арабских, немецких, французских, английских купцов. Братья Ярославичи изучали здесь не только право и иностранные языки, но и впитывали особый вольный новгородский дух, уважение к чужому мнению. Ведь если в других землях князь был полновластным монархом, то в Новгороде - не более чем партнером, наемником, с которым новгородское вече заключало контракт и которого, если что не так, гнали прочь. Выгоняли новгородцы и самого Александра Ярославича, правда, после звали назад, о чем свидетельствуют выдержки из летописей, предоставленные Российским государственным архивом древних актов.

В 13 лет Александр Невский участвовал в своем первом бою. Экспозиция показывает, чем был вооружен и как был экипирован богатый и знатный средневековый русский воин: здесь и фрагменты меча романского типа, найденного в Новгороде, и - редкие находки! - кожаный башмак и рукавица XIII века. Рядом золотая часть конской амуниции - такая была по карману только очень обеспеченному всаднику, так что вполне могла принадлежать и самому Александру Ярославичу.

Партнер выставки, Выборгский музей-заповедник, предоставил новгородские наконечники стрел от лука и арбалета. Доказано, что новгородские луки в XIII-XIV веках были мощнейшими в мире. Для примера: английский лук поражал цель на сто шагов, а новгородский достреливал до 500 метров! Новгородских лучников боялись как огня непобедимые тевтонские рыцари.

Огромной популярностью у посетителей пользуется реконструкция образа богатого средневекового русского воина: здесь и костюм, и броня, и реплики романского меча и топора - главного оружия новгородской пехоты. Такое "облачение" весило порядка 25 килограммов - значительно тяжелее 19-килограммового немецкого доспеха. Таким образом выставка развенчивает устойчивый миф о том, что неповоротливые и тяжелые тевтонские рыцари проваливались под лед Чудского озера - это не более чем кинематографическая находка гениального Сергея Эйзенштейна. Легендарному фильму, кстати, здесь посвящен отдельный интерактивный зал.

Но если о Невской битве и Ледовом побоище помнят еще со школьной скамьи, то многомесячный Полярный поход для посетителей выставки становится настоящим откровением: Александр Невский со своим войском ушел за Полярный круг, чтобы прогнать шведов с подконтрольной ему территории Финляндии - как утверждают создатели выставки - на новгородских лыжах, представленных на экспозиции.

Князя, не проигравшего, согласно легенде, ни одного сражения, современники величали Храбрым - прозвище Невский закрепилось за Александром Ярославичем уже после канонизации в 40-е годы XVI века.

Князь, воин, дипломат и монах - Александр Невский показан во всех ипостасях. Но не менее интересна его "посмертная" история. Выставка рассказывает об уникальном ордене Александра Невского, учрежденном в 1725 году как одна из высших наград империи и возрожденном в СССР, в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны для награждения командного состава красной армии "за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину". После распада Советского союза Орден Александра Невского был сохранен в системе государственных наград. Единственный орден, дважды переживший смену власти и идеологии. Единственный герой, безоговорочно востребованный и в старой, и в новой России.

Выставка в Новгородском кремле продлится до 7 июля.

*Автор благодарит Постоянный Комитет Союзного государства за организацию пресс-тура в Великий Новгород.