Достоверных сведений об Александре Невском практически не сохранилось, но выставка по крупицам воссоздает его эпоху, благо уникальная новгородская почва сохранила для нас тысячи артефактов XIII-XIV веков - из металла, кожи и даже дерева. В начале экспозиции - игрушечные деревянные мечи, таких в Новгороде найдено около сотни. Хоть и родился Александр Ярославич в Переславле-Залесском, ребенком, познавая азы ратного дела, вероятно играл с подобными. Судьба связала Александра и его старшего брата Федора с Великим Новгородом рано: в шестилетнем возрасте по наказу отца Ярослава Всеволодовича княжичи приехали сюда учиться. Новгород в XIII веке соперничал с Константинополем за звание крупнейшего города Европы, его площадь составляла 450 гектаров - для сравнения, территория средневекового Парижа - 20 гектаров. Это был огромный и, как нарек его Н. М. Карамзин, - "буйный" город, настоящий Вавилон: здесь можно было встретить арабских, немецких, французских, английских купцов. Братья Ярославичи изучали здесь не только право и иностранные языки, но и впитывали особый вольный новгородский дух, уважение к чужому мнению. Ведь если в других землях князь был полновластным монархом, то в Новгороде - не более чем партнером, наемником, с которым новгородское вече заключало контракт и которого, если что не так, гнали прочь. Выгоняли новгородцы и самого Александра Ярославича, правда, после звали назад, о чем свидетельствуют выдержки из летописей, предоставленные Российским государственным архивом древних актов.
В 13 лет Александр Невский участвовал в своем первом бою. Экспозиция показывает, чем был вооружен и как был экипирован богатый и знатный средневековый русский воин: здесь и фрагменты меча романского типа, найденного в Новгороде, и - редкие находки! - кожаный башмак и рукавица XIII века. Рядом золотая часть конской амуниции - такая была по карману только очень обеспеченному всаднику, так что вполне могла принадлежать и самому Александру Ярославичу.
Партнер выставки, Выборгский музей-заповедник, предоставил новгородские наконечники стрел от лука и арбалета. Доказано, что новгородские луки в XIII-XIV веках были мощнейшими в мире. Для примера: английский лук поражал цель на сто шагов, а новгородский достреливал до 500 метров! Новгородских лучников боялись как огня непобедимые тевтонские рыцари.
Огромной популярностью у посетителей пользуется реконструкция образа богатого средневекового русского воина: здесь и костюм, и броня, и реплики романского меча и топора - главного оружия новгородской пехоты. Такое "облачение" весило порядка 25 килограммов - значительно тяжелее 19-килограммового немецкого доспеха. Таким образом выставка развенчивает устойчивый миф о том, что неповоротливые и тяжелые тевтонские рыцари проваливались под лед Чудского озера - это не более чем кинематографическая находка гениального Сергея Эйзенштейна. Легендарному фильму, кстати, здесь посвящен отдельный интерактивный зал.
Но если о Невской битве и Ледовом побоище помнят еще со школьной скамьи, то многомесячный Полярный поход для посетителей выставки становится настоящим откровением: Александр Невский со своим войском ушел за Полярный круг, чтобы прогнать шведов с подконтрольной ему территории Финляндии - как утверждают создатели выставки - на новгородских лыжах, представленных на экспозиции.
Князя, не проигравшего, согласно легенде, ни одного сражения, современники величали Храбрым - прозвище Невский закрепилось за Александром Ярославичем уже после канонизации в 40-е годы XVI века.
Князь, воин, дипломат и монах - Александр Невский показан во всех ипостасях. Но не менее интересна его "посмертная" история. Выставка рассказывает об уникальном ордене Александра Невского, учрежденном в 1725 году как одна из высших наград империи и возрожденном в СССР, в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны для награждения командного состава красной армии "за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину". После распада Советского союза Орден Александра Невского был сохранен в системе государственных наград. Единственный орден, дважды переживший смену власти и идеологии. Единственный герой, безоговорочно востребованный и в старой, и в новой России.
Выставка в Новгородском кремле продлится до 7 июля.
*Автор благодарит Постоянный Комитет Союзного государства за организацию пресс-тура в Великий Новгород.