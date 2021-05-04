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В Петербурге простятся с народным артистом России Ефимом Каменецким

Утраты
    04.05.2021, 13:10
Текст:   Евгения Цинклер(Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Театра имени Комиссаржевской Фото: Пресс-служба Театра имени Комиссаржевской
Фото: Пресс-служба Театра имени Комиссаржевской

Прощание с народным артистом России Ефимом Каменецким состоится 6 мая с 11.00 до 13.00 в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени Комиссаржевской, где он служил последние 34 года.

- Большой мастер, прекрасный педагог, уникальный человек, - говорят о нем в театре. - Нежный, добрый, невероятно талантливый, подлинный интеллигент - он был украшением и гордостью Петербурга.

Все театральные работы Ефима Каменецкого были яркими и впечатляющими. Даже эпизодические. Ведь для больших актеров нет маленьких ролей.

За роль Вени из спектакля "Бесконечный апрель" (который, кстати, был специально поставлен "на Каменецкого") он получил высшую театральную премию "Золотой софит". В памяти театралов останутся его Учитель из "Двенадцати месяцев", Слуга просцениума в "Мизантропе", слепой Ветеран в спектакле "Прикинь, что ты - Бог", Труба в последней работе актера "В осколках собственного счастья"…

- Каждый спектакль с участием Каменецкого становился гарантией высокого актерского профессионализма и подлинного искусства, - заключают коллеги Ефима Александровича.

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