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04.05.2021 10:35
Рубрика: Общество

Астроном назвал лучшее место для наблюдения за Майскими Акваридами

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В ближайшие несколько суток условия для наблюдения метеорного потока Майские Аквариды из созвездия Водолея будут наиболее выгодными в южных регионах России, в том числе Крыму. Об этом РИА Новости сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.

Фото: pixabay.com
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Согласно вычислениям специалиста, "максимум потока" придется на ночи с 4 на 5 и с 5 на 6 мая. При этом радиант, то есть кажущаяся источником метеоров область в небе, восходит над горизонтом для широты Крыма около 2.30 по московскому времени, в то время как для российской столицы - на четверть часа раньше.

- Наблюдениям в северных широтах помешают астрономические сумерки (для широты Москвы начинаются в 1.28 и длятся до 3.03, а также более ранний восход Солнца - в 4.39), - пояснил Якушечкин и добавил, что в Крыму 5 мая Солнце взойдет в 5.28.

Астроном подчеркнул, что, тем не менее, поток можно будет наблюдать уже с 2.00, поскольку есть шансы увидеть метеоры, вылетающие прямо из-за горизонта. Правда, наблюдениям в этом году помешает убывающая Луна, которая восходит 5 мая в 3.20 и будет находиться в Водолее, затмевая своим блеском часть неярких метеоров. Якушечкин рекомендовал наблюдать Майские Аквариды на восточной части небосвода за пределами населенных пунктов во избежание засветки звездного неба.

Прародительницей метеорного потока Аквариды является знаменитая комета Галлея. Ее орбиту Земля пересекает дважды в год: в мае с ней связан метеорный поток Аквариды, в октябре - Ориониды. Имя потока происходит от латинского названия созвездия Водолей, в котором находится радиант. Он ежегодно наблюдается с конца апреля по конец мая с пиком активности 6 мая.

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