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04.05.2021 09:22
Рубрика: Общество

Как маршал Василевский мог погибнуть в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Почему самолет маршала Василевского подорвался на мине в крымском аэропорту? Кто выдал фашистам секретную линию связи Севастополя с большой землей во время осады города, и кто водил карателей в партизанский лес. Неизвестные страницы Великой Отечественной войны раскрываются в документах, рассекреченных Федеральной службой безопасности.
Бойцы партизанского отряда под командованием Христофора Чусси идут на задание. Апрель 1944 года. Фото: Израиль Озерский/РИА Новости Бойцы партизанского отряда под командованием Христофора Чусси идут на задание. Апрель 1944 года. Фото: Израиль Озерский/РИА Новости
Бойцы партизанского отряда под командованием Христофора Чусси идут на задание. Апрель 1944 года. Фото: Израиль Озерский/РИА Новости

Фюзеляж разорвало надвое

В официальной биографии Маршала Советского Союза Александра Василевского есть эпизод, когда он едва не погиб по дороге в только что освобожденный Севастополь. Известно, что полководец руководил операцией по уничтожению фашистской группировки на полуострове в 1944 году. Тогда после взятия Севастополя Василевский принял решение как можно скорее осмотреть освобожденный город. В результате его машина при переезде через немецкую траншею попала на мину. Для Василевского инцидент обошелся ушибом головы и иссеченным осколками ветрового стекла лицом. Его шоферу взрывом повредило ногу. После этого Василевский еще некоторое время по настоянию врачей соблюдал постельный режим.

Фото: Евгений Халдей/ РИА Новости
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Но вот новые рассекреченные документы открывают до сих пор неизвестные эпизоды этого периода войны. Как выяснилось, маршал Василевский в эти же дни еще раз чудом избежал гибели в Крыму, когда его самолет подорвался на мине военного аэродрома Сарабуз (сегодня поселок Гвардейское под Симферополем).

Из спецсообщения УКР "СМЕРШ" 4-го Украинского фронта об инциденте на аэродроме Сарабуз:

"18 апреля в 10 часов 15 минут, на аэродроме станции Сарабуз самолет СИ-47, принадлежавший Маршалу Советского Союза товарищу Василевскому, при рулежке для взлета потерпел аварию от взорвавшейся мины".

В результате взрыва фюзеляж машины переломился, а хвост посекло осколками, образовалось множество пробоин. Очевидно, первой версией происшествия была диверсия. К этому моменту Крым еще не был полностью освобожден, на большей части полуострова продолжались ожесточенные бои. Из Сарабуза фашистов выбили за пять дней до инцидента, одновременно с освобождением Симферополя, а битва за Севастополь еще только предстояла. В это же время в прифронтовом тылу наших войск было полно укрывшихся небольших групп немцев и румын, полицаев и карателей, оставленных диверсионных групп. Поэтому не удивительно, что первыми на место ЧП прибыли контрразведчики фронта - они же проводили расследование.

"Расследованием установлено, что самолет, пилотируемый майором Афанасьевым, прибыл на аэродром Сарабуз из Москвы 17 апреля в 16.00. Посадка была произведена согласно выложенному знаку. 18 апреля, при выруливании самолета к старту для перелета на аэродром села Веселое, при пробеге 180 метров от места стоянки, на рабочем поле заднее колесо-дутик самолета наскочило на установленную и замаскированную в земле мину, которая взорвалась под хвостовым оперением".

Фото: Сергей Винник/РГ
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Отступая, фашисты минировали не только стратегические объекты, но и всю важную инженерную инфраструктуру. Сарабузский аэродром не был исключением. У саперов были всего сутки на разминирование, потому что уже 14 апреля аэродром был принят в эксплуатацию.

После происшествия с самолетом маршала взлетное поле снова тщательно обследовали и нашли еще четыре неразорвавшихся мины. В халатности обвинили командира 460-го отдельного батальона аэродромного обслуживания майора Замуриева, временно исполняющего должность начальника саперной службы этого же батальона старшего сержанта Масленникова и минера-сапера Петрова. Они втроем подписали акт, в котором указывалось: "Аэродром проверен, готов для боевых действий. Мин нет". Все трое пошли под трибунал. Материалы расследования были переданы военному прокурору фронта для привлечения виновных к ответственности. Никаких скидок на усталость и круглосуточную работу никто не делал.

Можно предположить, что инцидент на сарабузском аэродроме не вошел в официальную биографию маршала Василевского потому, что в момент происшествия, которое наверняка имело бы трагические последствия, самого полководца в самолете не было. Скорее всего, он уже колесил по дорогам полуострова, а его СИ-47 перемещался вслед за ним. Но несомненно, что угроза жизни Василевского была реальной, ведь приземлялся маршал на действительно плохо разминированный аэродром и лишь чудом не подорвался при посадке.

Немцы слушали Севастополь

Известно, что в годы Великой Отечественной войны оборона Севастополя продолжалась с 30 октября 1941 года до 4 июля 1942 года. Отдельные очаги сопротивления оказывали отпор врагу вплоть до 15 июля. В это же время в Крыму нашлась группа предателей, передавших немцам секретное оборудование и обеспечивших доступ к глубоководной линии связи, соединявшей осажденный Севастополь с Новороссийском. С самого начала обороны фашисты могли знать о всех намерениях осажденных защитников города и тех, кто рвался к ним на помощь. Отыскать и покарать изменников было делом чести контрразведчиков.

Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарайского района
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Пока Севастополь держал оборону, Керчь дважды переходила из рук в руки. Сначала фашисты заняли город в ноябре-декабре 1941 года, но были выбиты нашими войсками в результате Керченско-Феодосийской десантной операции. Вторая оккупация началась в мае 1942 года. Именно здесь, в Керчи, и окопалась группа изменников, передавших фашистам ценную информацию. Поиски предателей начались в январе 1942 года, как только части Красной армии вернулись в Керчь.

Из отчета народного комиссара внутренних дел Крымской АССР о работе НКВД Крыма на Керченском полуострове с 1 января по 14 мая 1942 года:

"Мы получили из НКВД СССР ориентировку о том, что путем радиоперехвата зафиксировано сообщение немецкого резидента "Сиер" германскому главному командованию о наличии в районе Севастополя секретного подводного шумопеленгатора, проложенного от мыса Херсонес в море. Источником этих сведений "Сиер" назвал А.Ф.Васютинского".

Васютинский был завхозом Керченской конторы связи и кабельной базы Наркомсвязи и имел доступ к секретным документам. Вместе со старшим техником этой же базы М.В.Константиновым (полные имена в документах не указаны) он участвовал в установке секретного пеленгатора накануне войны. За ним немедленно установили агентурную слежку. Однако ничего подозрительного выявить не удалось - Васютинский никак себя не выдал. Времени ждать у чекистов не было, и тогда они арестовали сперва троих подозреваемых, а затем еще восемь человек - все сотрудники Керченской конторы Наркомсвязи.

"Следствием они были изобличены и сознались в том, что выдали германской морской разведке в Керчи расположение подводных телеграфных кабелей по Черному и Азовскому морям и всю секретную документацию подводных кабелей, не вывезенную из Керчи при эвакуации по вине бывшего заведующего базой инженера М.С.Смирнова. Кроме того, Васютинский и Константинов выдали немцам наличие и устройство секретного подводного шумопеленгатора".

Константинов также признался, что помогал немецкой разведке организовать прослушивание кабелей Севастополь-Новороссийск. Материалы следствия по делу передали в Военный трибунал.

Дело лесничих

Одним из мифов о Великой Отечественной войне является расхожее мнение о том, что проводниками карательных отрядов фашистов к местам партизанских стоянок в Крыму были сплошь коллаборационисты из местных крестьян. При этом делается акцент на их национальности. Рассекреченные документы развенчивают это заблуждение. За два с половиной года оккупации фашисты создали разветвленную сеть проводников по лесам Крыма и информаторов о передвижениях партизан из числа профессиональных лесничих. Входили в эту группу люди разных национальностей, и крымчанами были далеко не все из них.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Из докладной записки НКГБ Крымской АССР о вскрытых и ликвидированных резидентурах немецкой разведки среди работников лесного хозяйства Крыма:

"В марте 1944 года, еще до освобождения Крыма от немецких захватчиков, нами были получены от оперативных групп НКГБ Крыма, действующих в тылу противника, данные о том, что в целях проведения активных карательных действий против партизан Крыма, а также для проведения контрразведывательных мероприятий немецкая разведка в широких размерах использует служащих и рабочих лесного хозяйства Крыма, вербуя из числа последних агентуру всех категорий. После освобождения Крыма ранее добытые материалы были тщательно перепроверены через агентуру и путем негласного следствия, причем все данные полностью подтвердились".

Немецкая разведка действовала в Крыму через спецподразделение "ВИКО", которому подчинялось в том числе и лесное хозяйство полуострова. Вербовкой агентуры занимался ученый-лесовед Михаил Сидяков. Из числа старших лесничих он завербовал девять человек, которые географически охватывали всю горно-лесную часть Крыма. Те в свою очередь вербовали других агентов среди своих подчиненных. Основной задачей этой агентуры было отслеживание партизан, мест их дислокации и немедленное информирование карателей о всех передвижениях.

Фото: Пресс-служба Мининформа Республики Крым
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Каждый завербованный агент дал Сидякову письменное согласие сотрудничать с немецкой разведкой, предоставил написанную от руки биографию, а также регулярно отчитывался о проводимой работе. При активном участии отца и сына Мавродиевых, входивших в эту агентурную сеть, осенью 1943 года была уничтожена продовольственная база Старо-Крымского партизанского отряда. Иван Мавродиев лично выдал фашистам несколько партизан. Другой предатель - Василий Егоров передал германской разведгруппе "Геркулес" двух немецких офицеров, сотрудничавших с советскими разведорганами. Оба они были расстреляны.

А августе 1944 года в Крыму была проведена серия арестов бывших лесничих. Всего по делу проходили 24 человека. Руководителя агентурной сети Сидякова приговорили к 10 годам исправительных лагерей. Остальные также были осуждены к различным срокам заключения.

Справка "РГ"

"ВИКО" или "Вирштафт-команда" (хозяйственная часть) - действующая с ноября 1941 года немецкая войсковая часть, объединявшее все сельское, водное хозяйство Крыма, его заготовительные организации, все автотранспортные ремонтные заводы и мастерские, а также ряд других отраслей экономики оккупированного полуострова.

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