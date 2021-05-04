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04.05.2021 15:35
Рубрика: Общество

Разделку списанных кораблей перенесут из Казачьей бухты в Инкерман

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Разделка списанных кораблей на берегу Казачьей бухты Севастополя будет остановлена и перемещена на специализированный причал в Инкермане. Об этом сегодня заявил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено во время встречи с жителями микрорайона.
Фото: Крымова Юлия/РГ Фото: Крымова Юлия/РГ
Фото: Крымова Юлия/РГ

- Разделка прекращена, в течение двух часов все рабочие должны покинуть территорию, - сказал Иено. - Сейчас, поскольку погода ухудшается, предприниматель обязан обеспечить безопасную стоянку кораблей. Затем они будут переведены на причал №52 в Инкермане с заключением контракта со специализированной организацией, которая занимается разделкой судов на металлолом. Такие работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности на случай разлива нефтепродуктов.

На месте разлива дизтоплива в Карантинной бухте взяли пробы воды

Жители Казачьей бухты рассказали "РГ", что в конце апреля на берегу развернулась площадка по утилизации списанных кораблей Черноморского флота. Рабочие приступили к разделке на металл малого противолодочного корабля "Владимирец", малого ракетного корабля "Мираж". Люди стали переживать, что экологии бухты будет нанесен непоправимый вред.

Их опасения подтвердили экологи. 28 апреля инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора зафиксировали разлив нефтепродуктов в Казачьей бухте.

- Недалеко от стоянки четырех судов, размещенных для разделки и утилизации, установлен факт загрязнения морской акватории, предположительно, нефтепродуктами, общей площадью около 1000 квадратных метров, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Были отобраны пробы морской воды. Специалисты Росприроднадзора устанавливают виновных в нарушении законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Севприроднадзор также провел проверку. Там отметили, что участок, где происходит разделка кораблей, не относится к территории заказника "Бухта Казачья", но в то же время зафиксировали нарушения в акватории Черного моря.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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На ситуацию отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 30 апреля, отвечая на вопросы севастопольцев в эфире местного телеканала, он пообещал, что в Казачьей бухте больше не будут разделывать корабли.

- Коммерсанты получили заказ и любым способом хотят очень быстро его реализовать, - сказал Развожаев. - Мы держим связь со всеми ответственными инстанциями. В ближайшие день-два все закончится, корабли, которые подлежат утилизации, Казачью бухту покинут.

Однако работы на площадке продолжились. Жители микрорайона рассказали, что после заявления губернатора один корабль действительно был отбуксирован из бухты, но другой рабочие вытащили на берег и стали спешно "пилить".

Павел Иено сегодня подтвердил, что работы не прекратились.

- Мне неприятно, что подрядчик пытается всячески прикрываться и какие-то работы производить. Я сам сейчас видел сварщиков на плавкране. Я проверю, как наше требование будет исполнено, - добавил Иено.

По его словам, на перемещение кораблей из Казачьей бухты потребуется до двух недель.

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