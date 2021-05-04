Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники за городом

Загородный отдых во время майских праздников является хорошим решением в условиях пандемии. "Прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования", - говорится в опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях, как провести майские праздники с пользой для здоровья.

При этом специалисты напоминают, что большое скопление людей даже вне помещений является потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования. В Роспотребнадзоре призвали подумать об ограничении контактов, а если решили пригласили гостей, то не забывать о маске. Важно также носить маску во всех общественных местах, особенно в магазинах и в транспорте.

Эксперты призвали не бояться получить тепловой удар из-за использования маски, так как существенно нарушить теплообмен она не может. В жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными.

В рекомендациях также, рассказывается также том, как, отдыхая за городом, защититься от клещей, о продуктах для пикника и приготовлении пищи на природе, об отдыхе на пляже.