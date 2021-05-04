Немцы высказались за сокращение сроков пребывания канцлера на посту

Согласно опросу социологического института Civey, проведенному по заказу еженедельника "Spiegel", 70% немцев выступают за ограничение сроков правления канцлера.

Как уже сообщалось, подобное предложение было высказано христианским демократом Берндом Альтхусманом. И понятно, что накануне сентябрьских выборов в бундестаг эта щепетильная тема активно обсуждается. Нижнесаксонского политика поддержала, например, кандидат в канцлеры от партии "зеленых" Анналена Бербок.

Результаты исследования Civey показали, что и граждане Германии в подавляющем большинстве выступают за ограничение двумя сроками легислатуры главы правительства: 16 лет правления - четыре срока - нынешнего канцлера Ангелы Меркель многим немцам кажется слишком длительным.

Правда, среди сторонников ограничения продолжительности канцлерской власти нет единодушия в другом, не менее актуальном, вопросе. Речь о периодичности парламентских выборов. Как известно, Альтхусман предложил избирать депутатов бундестага и соответственно канцлера каждые пять лет. Такое новшество одобряет лишь четверть опрошенных. Почти вдвое больше респондентов предпочитают сохранить ныне действующую систему - выборы в бундестаг каждые четыре года.