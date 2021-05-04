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Умер "польский Джеймс Бонд" Бронислав Цесляк

Новости
    04.05.2021, 12:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

2 мая на 78-м году в Кракове скончался польский актер, журналист, телеведущий и политик Бронислав Цесляк. Об этом сообщает Polsat News.

Причиной смерти артиста стал рак простаты - курсы лучевой и химиотерапии, которые Цесляк начал проходить в 2018-м, успехом не увенчались.

Цесляк родился в 1943 году в Кракове. Работал спасателем, изучал этнографию в университете, в 1968-м начал работать как журналист Польского радио, затем - в краковском отделе Польского ТВ.

Как актер дебютировал в 1976-м. Широкую известность, став иконой польской поп-культуры, получил ролью поручика Славомира Боревича ("коммунистический ответ на успех Джеймса Бонда") в детективном сериале "Доложи, 07".

Среди других проектов - драма "Кунг-фу", "Бешеный" (капитан Богдан Завада), семейная приключенческая комедия "Летающие машины против пана Самоходика".

В 1997-2005 годах был депутатом Сейма.

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