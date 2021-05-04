В пяти регионах России превышен эпидпорог по ОРВИ

Только в пяти регионах России превышен эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям. А в одном регионе к ОРВИ еще добавился и грипп. А в целом по стране у заболевших выявляют в основном вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 приобретает признаки сезонного заболевания. "К осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации", - добавила она.

При активной вакцинации населения коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в России к сентябрю. Чтобы победить инфекцию, антитела должны быть у 69 миллионов жителей страны, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.