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Рубрика: Общество

В пяти регионах России превышен эпидпорог по ОРВИ

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Только в пяти регионах России превышен эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям. А в одном регионе к ОРВИ еще добавился и грипп. А в целом по стране у заболевших выявляют в основном вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 приобретает признаки сезонного заболевания. "К осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации", - добавила она.

При активной вакцинации населения коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в России к сентябрю. Чтобы победить инфекцию, антитела должны быть у 69 миллионов жителей страны, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

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