В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19

Еврокомиссия не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды, придумывая новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", - заявил сенатор Александр Башкин, комментируя идею Еврокомиссии пускать в страны ЕС только тех, кто сделал прививку от COVID-19. "Любые разумные страны не пойдут на это", - высказал свое мнение политик.

"Если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса", - подчеркнул депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, речь идет о своеобразной фармцензуре, так как есть одно условие - желающие попасть в страны ЕС должны привиться препаратом из списка. "Это элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок", - цитирует Слуцкого РИА Новости.

Напомним, Еврокомиссия предложила пускать в страны Евросоюза только привитых от коронавируса иностранцев. Вакцинироваться надо минимум за две недели до поездки и только одобренными вакцинами, в том числе препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях.