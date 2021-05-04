Новости

Пушков ответил на заявление главы британского МИД о России 02:58
Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя 02:31
В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19 02:00
Шри-Ланка получила первую партию вакцины "Спутник V" 01:26
Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака 00:56
Байден увеличил квоту на прием беженцев в этом году до 62,5 тысячи 00:39
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена 03.05.2021
В горах Непала зафиксирована вспышка коронавируса 03.05.2021
Украине предрекли разрушительный ответ РФ за блокаду Крыма 03.05.2021
"Зеленые" опережают в опросах партию Ангелы Меркель 03.05.2021
Около трети мексиканцев подверглись заражению коронавирусом 03.05.2021
Журналисты уличили Байдена во лжи во время выступления в Конгрессе 03.05.2021
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19 03.05.2021
В Астраханской области в лобовом ДТП пострадали девять человек 03.05.2021
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций 03.05.2021
"Спартак" определился с новым главным тренером 03.05.2021
Выбросы загрязненных частиц могут ухудшить мышление пожилых людей 03.05.2021
Посол РФ: Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшие месяцы 03.05.2021
В Германии арестованы создатели крупнейшего сайта по насилию над детьми 03.05.2021
Дуда: Возможность вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне 03.05.2021
В Бурятии при сходе лавины погиб человек 03.05.2021
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древневосточных церквей 03.05.2021
На трассе под Екатеринбургом МЧС предотвратили взрыв 03.05.2021
Уоррен Баффет назвал имя своего преемника 03.05.2021
В Германии одобрили план снятия части ограничений для привитых от ковида 03.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 02:00
Рубрика: Общество

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19

Фото: AP Photo/Joan Mateu Фото: AP Photo/Joan Mateu
Фото: AP Photo/Joan Mateu

Еврокомиссия не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды, придумывая новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", - заявил сенатор Александр Башкин, комментируя идею Еврокомиссии пускать в страны ЕС только тех, кто сделал прививку от COVID-19. "Любые разумные страны не пойдут на это", - высказал свое мнение политик.

Фото: iStock
Болгария открыла границы для вакцинированных россиян

"Если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса", - подчеркнул депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, речь идет о своеобразной фармцензуре, так как есть одно условие - желающие попасть в страны ЕС должны привиться препаратом из списка. "Это элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок", - цитирует Слуцкого РИА Новости.

Напомним, Еврокомиссия предложила пускать в страны Евросоюза только привитых от коронавируса иностранцев. Вакцинироваться надо минимум за две недели до поездки и только одобренными вакцинами, в том числе препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях.

Общество Здоровье Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Законодательная власть Госдума Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19
Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации